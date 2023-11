La missione Juno della NASA scopre segni di composti organici sulla luna di Giove Ganimede

By

La missione Juno della NASA ha fatto una scoperta rivoluzionaria sulla luna di Giove Ganimede. Per la prima volta, la navicella spaziale ha rilevato sali minerali e composti organici sulla superficie della Luna, indicando la presenza di una salamoia oceanica sotterranea che raggiunge la crosta di questo mondo ghiacciato.

La rivelazione è arrivata dai dati raccolti dallo spettrometro Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) durante un sorvolo ravvicinato di Ganimede. Giunone, nella sua esplorazione della luna più grande di Giove, ne ha svelato intriganti segreti. Ganimede, più grande dell'intero pianeta Mercurio, affascina da tempo gli scienziati a causa del vasto oceano interno nascosto sotto la sua crosta ghiacciata.

Il 7 giugno 2021, Giunone ha sorvolato Ganimede a una distanza straordinariamente ravvicinata di 1,046 chilometri, acquisendo informazioni dettagliate sulla superficie lunare. Lo strumento JIRAM, con le sue avanzate capacità di imaging a infrarossi, ha acquisito affascinanti immagini e spettri a infrarossi di Ganimede.

I dati ottenuti da JIRAM durante il flyby stabiliscono un nuovo punto di riferimento per la spettroscopia infrarossa con la sua risoluzione spaziale senza precedenti. In questo modo, gli scienziati di Juno sono stati in grado di identificare e analizzare caratteristiche spettrali uniche associate a materiali diversi dal ghiaccio d'acqua. Questi includono cloruro di sodio idrato, cloruro di ammonio, bicarbonato di sodio e possibilmente aldeidi alifatiche. Questi risultati indicano la presenza di sali minerali e composti organici sulla superficie lunare.

Questa scoperta fornisce preziose informazioni sulla composizione di Ganimede e rafforza l’idea che sulla Luna esista un oceano sotterraneo. Apre nuove possibilità per ulteriori esplorazioni e indagini sulla potenziale abitabilità di questa enigmatica luna.

