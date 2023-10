La navicella spaziale Juno della NASA cattura un'immagine affascinante della luna di Giove, Io

By

La navicella spaziale Juno della NASA ha recentemente catturato un'immagine straordinaria della quarta luna di Giove, Io, durante un sorvolo. L’immagine ha rivelato tracce di massicce attività vulcaniche e superfici simili a lava sulla luna. Questa nuova scoperta si aggiunge alla ricchezza di informazioni che Giunone ha già fornito su Giove e le sue lune.

Le capacità di Juno hanno superato di gran lunga le aspettative, portando la NASA ad espandere la sua missione per esplorare ulteriormente il sistema gioviano. Catturando immagini come questa di Io, gli scienziati saranno in grado di estrarre informazioni ancora più preziose su questa intrigante luna.

Io è noto per la sua intensa attività vulcanica ed è considerato uno dei corpi vulcanici più attivi del nostro sistema solare. La sua superficie è piena di numerosi vulcani e pozze di lava silicatica, che possono essere viste in eruzione ed eruttando gas solforoso. Queste attività vulcaniche sono visibili anche dalla Terra con l'aiuto di un telescopio.

Per catturare questa immagine ravvicinata di Io, Juno ha utilizzato il suo strumento JunoCam durante il sorvolo. Questo strumento ha creato un video time-lapse, consentendo alla navicella spaziale di catturare la luna da varie angolazioni. I dati raccolti alimenteranno ulteriori studi sui processi vulcanici di Io e contribuiranno alla nostra comprensione della Luna.

La missione di Juno, lanciata il 5 agosto 2011, ha già fornito oltre tre terabit di informazioni scientifiche su Giove. È arrivato sul pianeta gigante il 4 luglio 2016 e continuerà i suoi studi fino al 2025 o finché rimarrà operativo.

La missione estesa della navicella spaziale si concentrerà sull'esplorazione delle misteriose lune di Giove, tra cui Europa e Io. Con ogni nuova scoperta, Giunone ci avvicina alla scoperta dei segreti di questo affascinante gigante gassoso e delle sue diverse lune.

