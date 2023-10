Il telescopio spaziale James Webb della NASA scopre segni di anidride carbonica sulla luna di Giove Europa

Il telescopio spaziale James Webb della NASA ha fatto un'entusiasmante scoperta sulla luna di Giove, Europa. Utilizzando la sua fotocamera a infrarossi, il telescopio ha catturato immagini che rivelano un paesaggio ricco di anidride carbonica. La presenza di anidride carbonica è una scoperta significativa in quanto potrebbe indicare la possibilità di vita su Europa.

Queste osservazioni rivoluzionarie si sono concentrate sulle zone gelide di Europa, note per le loro temperature estremamente basse. Le immagini fornite dal telescopio spaziale James Webb suggeriscono l’esistenza di carbonio, un componente essenziale per sostenere la vita, sotto la superficie ghiacciata della Luna.

Lo studio, pubblicato sulla rivista “Science” il 21 settembre 2023, è stato condotto da due astronomi che cercavano prove dell’esistenza di un osservatorio spaziale su Europa. L'autore principale, Geronimo Villanueva, ha sottolineato l'importanza della diversità chimica nel sostenere la vita. Ha sottolineato che comprendere come il gas di carbonio può promuovere o ostacolare la vita è la chiave per svelare i misteri del vasto oceano di Europa.

Mentre la NASA riconosce che la sola presenza di carbonio non è sufficiente affinché la vita possa prosperare, Europa si distingue come un mondo celeste in cui le condizioni per la vita potrebbero essere possibili. Oltre al carbonio, la vita richiede una fonte di energia, nutrienti organici e un rifornimento continuo di molecole organiche.

I ricercatori hanno concentrato la loro attenzione sulla regione Taro Regio d'Europa, un'area rocciosa ricca di ghiaccio. Fu in questa regione che fu scoperta un'alta concentrazione di anidride carbonica. Si ritiene che i composti provenienti dalle profondità oceaniche di Europa possano essere emersi in questa regione, fornendo potenzialmente preziosi indizi sulla biologia nascosta della Luna.

Lo studio ha anche esaminato i dati del telescopio spaziale James Webb per cercare prove di eruzioni di vapore acqueo dalla superficie di Europa, come suggerito da studi precedenti effettuati con il telescopio spaziale Hubble. Tuttavia, non è stata trovata alcuna prova definitiva dell’attività dei pennacchi, evidenziando la necessità di ulteriori ricerche.

I risultati del telescopio spaziale James Webb saranno di grande beneficio per le future missioni spaziali che mirano a esplorare i segreti di Europa. Anche la navicella spaziale Europa Clipper della NASA e il Jupiter Icy Moons Explorer dell’ESA contribuiranno alla nostra comprensione di questa luna e del suo potenziale per ospitare vita extraterrestre.

Con il suo piano di lancio della navicella spaziale Europa Clipper, la NASA sottolinea l'importanza di Europa nella ricerca della vita oltre la Terra. Questa entusiasmante scoperta ci porta un passo più vicini a svelare i misteri di questa intrigante luna.

Definizioni:

– James Webb Space Telescope: un telescopio spaziale lanciato dalla NASA che osserva l'universo nella gamma di lunghezze d'onda dell'infrarosso.

– Europa: una delle lune di Giove, che si ritiene abbia un oceano sotterraneo di acqua liquida.

– Anidride carbonica: Un gas composto da carbonio e ossigeno; una componente cruciale per sostenere la vita.

Fonte:

– “Stati Uniti: il telescopio spaziale James Webb della NASA fa una scoperta epocale sulla luna di Giove Europa” – NASA (nessun URL)

– “Scienza” – Diario (nessun URL)