Il telescopio James Webb della NASA scopre un jet stream ad alta velocità su Giove

Una rivelazione rivoluzionaria è emersa dal telescopio spaziale James Webb della NASA, scoprendo un'affascinante caratteristica dell'atmosfera di Giove. Gli scienziati hanno identificato una massiccia corrente a getto ad alta velocità nella bassa stratosfera di Giove, offrendo preziose informazioni sulle intricate dinamiche delle condizioni atmosferiche del pianeta.

Questa straordinaria scoperta è stata annunciata dalla NASA il 19 ottobre, caratterizzata da un getto veloce con una velocità di 515 km all'ora. Situato a circa 40 km sopra l’equatore di Giove, questo fenomeno appena scoperto si estende per un’impressionante larghezza di 4,800 chilometri, posizionato ben al di sopra degli strati nuvolosi primari.

Il ricercatore capo Ricardo Hueso dell'Università dei Paesi Baschi, in Spagna, ha espresso la sorpresa del suo team per questa scoperta inaspettata. Caratteristiche precedentemente indistinte osservate nell’atmosfera di Giove sono ora diventate chiare e tracciabili, grazie alle notevoli capacità del telescopio James Webb della NASA. Di conseguenza, gli scienziati possono ora osservare il movimento di queste caratteristiche insieme alla rapida rotazione di Giove.

La corrente a getto ad alta velocità, che si trova nella bassa stratosfera di Giove, mostra velocità paragonabili al doppio dei venti sostenuti di un uragano di categoria 5 sulla Terra. Questa rivelazione fornisce una prospettiva affascinante sulle dinamiche atmosferiche del pianeta.

Il gruppo di ricerca ha confrontato le osservazioni del vento provenienti dagli strati superiori di Webb con quelle degli strati inferiori del telescopio spaziale Hubble, consentendo loro di analizzare il wind shears e le variazioni di velocità a diverse altitudini. Si prevede che future osservazioni chiariranno se la velocità e l'altitudine della corrente a getto subiscono cambiamenti nel tempo.

La scoperta è stata fatta analizzando i dati raccolti nel luglio 2022 utilizzando la NIRCam di Webb. Imke de Pater dell'Università della California, Berkeley, e Thierry Fouchet dell'Osservatorio di Parigi hanno orchestrato un programma Early Release Science, catturando immagini di Giove ogni 10 ore. Questo fenomeno unico è nato da una combinazione di quattro diversi filtri, ciascuno sensibile alle alterazioni a diverse altitudini dell'atmosfera di Giove.

Missioni precedenti come Juno e Cassini della NASA, così come il telescopio spaziale Hubble, hanno anche documentato i modelli meteorologici in continua evoluzione di Giove.

