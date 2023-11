Uno strano pianeta extrasolare ospita nuvole sabbiose nella sua atmosfera, rivela uno studio della NASA

Un nuovo affascinante studio ha svelato dettagli intriganti su un esopianeta che ospita qualcosa di abbastanza inaspettato: nuvole sabbiose nella sua atmosfera. I risultati, che sono stati pubblicati sulla prestigiosa rivista Nature, sono stati resi possibili attraverso un'attenta analisi delle osservazioni del James Webb Space Telescope (JWST), condotta da un team di astronomi europei.

L’esopianeta in questione, noto come WASP-107b, è stato scoperto per la prima volta nel 2017 ed è spesso descritto come un pianeta simile a Nettuno a causa delle sue somiglianze con il gigante di ghiaccio del nostro sistema solare. WASP-107b orbita attorno a una stella di tipo K a circa 200 anni luce dalla Terra, rendendolo un vicino relativamente vicino in termini astronomici.

Le recenti osservazioni effettuate dal JWST hanno fornito ai ricercatori preziose informazioni sulla composizione atmosferica di questo lontano pianeta. Tra le scoperte sorprendenti c'è la presenza di vapore acqueo, anidride solforosa e persino nubi di sabbia di silicati all'interno dell'atmosfera di WASP-107b. L'identificazione delle nubi di sabbia è particolarmente intrigante e ha sollevato importanti interrogativi sulla formazione e l'evoluzione del pianeta.

Gli scienziati hanno teorizzato che la presenza di anidride solforosa sull’esopianeta è il risultato di reazioni chimiche causate dalla penetrazione di fotoni, o particelle di luce, dalla sua stella ospite. Nonostante la stella emetta una quantità relativamente bassa di luce ad alta energia, i suoi fotoni sono in grado di raggiungere le profondità dell’atmosfera dell’esopianeta grazie alla sua bassa densità. Questo fenomeno porta alla creazione di anidride solforosa.

Inoltre, sono state rilevate nubi ad alta quota composte da fini particelle di silicato, che possono essere considerate “sabbia”. Queste nubi di sabbia aggiungono un ulteriore livello di complessità alla nostra comprensione delle atmosfere planetarie ed evidenziano l’importanza dello studio degli esopianeti per svelare ulteriormente i misteri del nostro sistema solare.

L’importanza di questi risultati non può essere sopravvalutata. L'autore principale Leen Decin della Katholieke Universiteit Leuven in Belgio ha descritto il contributo del JWST come rivoluzionario, fornendo preziose informazioni sulla caratterizzazione degli esopianeti a un ritmo senza precedenti. Non solo espande la nostra conoscenza di mondi lontani, ma rimodella anche la nostra comprensione della formazione e dell’evoluzione planetaria, offrendo una nuova prospettiva sul nostro sistema solare.

Domande frequenti

D: Cos'è un pianeta extrasolare?

R: Un pianeta extrasolare è un pianeta che orbita attorno a una stella al di fuori del nostro sistema solare.

D: Quanto dista WASP-107b dalla Terra?

R: WASP-107b si trova a circa 200 anni luce dalla Terra.

D: Cos'è il James Webb Space Telescope (JWST)?

R: Il James Webb Space Telescope è un grande osservatorio spaziale che verrà lanciato nel 2021. Fornirà viste senza precedenti dell'universo, comprese informazioni sugli esopianeti, sulla formazione stellare e sull'evoluzione delle galassie.

D: In che modo la presenza di sabbia nell'atmosfera di WASP-107b influisce sulla nostra comprensione della formazione planetaria?

R: La presenza di nuvole di sabbia nell'atmosfera di WASP-107b sfida gli attuali modelli di formazione ed evoluzione planetaria, spingendo a una rivalutazione dei processi coinvolti nella formazione dei sistemi planetari.

