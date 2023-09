Nuove prove suggeriscono che Europa, la luna di Giove, contiene gli ingredienti per la vita

By

Gli scienziati sono stati a lungo incuriositi da Europa, la luna di Giove, nota per avere un vasto oceano salato sotto il suo guscio ghiacciato. Questo oceano sotterraneo è considerato un potenziale ambiente in cui la vita potrebbe prosperare. Tuttavia, l’opacità del guscio di Europa rende difficile per gli scienziati studiare direttamente la chimica dell’oceano.

Studi recenti pubblicati sulla rivista Science hanno utilizzato una tecnica chiamata spettroscopia del vicino infrarosso per analizzare la concentrazione di anidride carbonica sulla superficie di Europa e tracciarne l'origine. I risultati indicano che il carbonio su Europa probabilmente proviene dall’interno del suo oceano, fornendo preziose informazioni per le future missioni della NASA e migliorando la nostra comprensione dell’abitabilità della Luna.

La ricerca si basa su precedenti osservazioni effettuate dal telescopio spaziale Hubble, che hanno rivelato un’alta concentrazione di cloruro di sodio in una regione chiamata Tara Regio, conosciuta come “terreno del caos” a causa della sua passata attività geologica. I nuovi studi che hanno utilizzato la Near Infrared Camera del James Webb Space Telescope hanno ora identificato una presenza localizzata di anidride carbonica anche nella Tara Regio. Gli scienziati ritengono che questa scoperta supporti ulteriormente l'ipotesi che l'anidride carbonica provenga da sotto il guscio ghiacciato di Europa, originandosi infine nel suo oceano interno.

Il carbonio è un elemento essenziale per la vita come la conosciamo, poiché funge da spina dorsale di molecole importanti. Mentre il carbonio è già stato scoperto al di fuori della Terra, come su Marte e Venere, la sua scoperta su Europa rafforza l’idea che la Luna possa ospitare gli ingredienti necessari alla nascita della vita.

Alla luce di questi risultati, la NASA ha pianificato due missioni per esplorare Europa nel prossimo futuro. La navicella spaziale Europa Clipper, il cui lancio è previsto nell’ottobre 2024, effettuerà sorvoli ravvicinati con l’obiettivo primario di determinare se l’oceano sotterraneo può sostenere la vita. Inoltre, la missione JUICE lanciata dall’Agenzia spaziale europea raggiungerà Giove entro il 2031 e indagherà anche Europa insieme ad altre lune del sistema gioviano.

