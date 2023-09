La missione IMAP della NASA va avanti con l'assemblaggio e i test

Il progetto Interstellar Mapping and Acceleration Probe (IMAP) della NASA ha completato una fase di sviluppo cruciale ed è ora pronto per l'assemblaggio e il test. Il team IMAP si è incontrato con un comitato di revisione per valutare il piano di integrazione di tutti i sistemi sul veicolo spaziale, compresa la strumentazione scientifica, i sistemi elettrici e di comunicazione e i sistemi di navigazione. Il completamento con successo di questa System Integration Review (SIR) consente al progetto di procedere con l'assemblaggio e il test del veicolo spaziale in preparazione al lancio.

La missione IMAP mira a esplorare i confini dell’eliosfera, la bolla magnetica protettiva che circonda il nostro sistema solare e l’accelerazione delle particelle che avviene al suo interno. Studiando i messaggi incorporati nelle particelle provenienti dal Sole e oltre, IMAP decifrerà i misteri del nostro vicinato solare. La missione mapperà i confini dell’eliosfera, che è gonfiata dal vento solare.

David McComas, ricercatore principale della missione IMAP e professore dell'Università di Princeton, ha espresso il suo orgoglio per i risultati ottenuti dal team. Ha dichiarato: "Stiamo ora passando all'integrazione e ai test dei veicoli spaziali, in cui tutti i singoli sottosistemi e strumenti si fondono insieme per creare il nostro osservatorio IMAP completo".

Il lancio di IMAP è previsto per il 2025 e sarà guidato da un team internazionale di oltre 20 istituzioni partner. Il Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (APL) sta gestendo la fase di sviluppo, costruendo il veicolo spaziale, e sarà responsabile della gestione della missione. IMAP è la quinta missione nel portafoglio del programma Solar Terrestrial Probes (STP) della NASA.

Migliorando la nostra comprensione dell'eliosfera e dell'interazione tra il vento solare e lo spazio, IMAP contribuirà agli obiettivi più ampi delle attività di esplorazione e ricerca scientifica della NASA. Con ogni traguardo raggiunto, il progetto IMAP ci avvicina alla scoperta dei segreti del nostro sistema solare e oltre.

Fonte:

– Nasa

- Università di Princeton