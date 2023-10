La NASA testa con successo l'ugello del motore a razzo in alluminio stampato in 3D per i voli nello spazio profondo

Gli ingegneri della NASA presso il Marshall Space Flight Center hanno collaborato con Elementum 3D per sviluppare e testare un ugello per motore a razzo stampato in 3D in alluminio. L'ugello, realizzato con una nuova variante di alluminio nota come A6061-RAM2, è più leggero degli ugelli tradizionali e può trasportare più carichi utili, rendendolo ideale per i voli nello spazio profondo. L'alluminio è un metallo a densità inferiore, che consente componenti leggeri e ad alta resistenza. Tuttavia, la sua bassa tolleranza al calore estremo e la tendenza a rompersi durante la saldatura lo hanno reso inadatto alla produzione additiva di parti di motori a razzo.

Nell’ambito del progetto RAMFIRE (Reactive Additive Manufacturing for the Fourth Industrial Revolution), la NASA si è concentrata sul progresso degli ugelli per razzi in alluminio leggero e prodotto in modo additivo con piccoli canali interni per mantenerli freschi. L'ugello RAMFIRE è costruito come un unico pezzo, richiedendo meno legami e riducendo significativamente i tempi di produzione rispetto ai metodi convenzionali che richiedono migliaia di parti unite individualmente.

L'ugello è stato sviluppato utilizzando la tecnologia di deposizione di energia diretta da polvere laser (LP-DED). La NASA ed Elementum 3D hanno collaborato con RPM Innovations (RPMI) per costruire gli ugelli utilizzando il loro processo LP-DED. L'ugello RAMFIRE ha completato con successo numerosi test di fuoco caldo utilizzando varie configurazioni di carburante, dimostrando la sua capacità di operare in ambienti impegnativi dello spazio profondo.

La nuova lega di alluminio e il processo di produzione additiva sviluppati nell’ambito del progetto RAMFIRE potrebbero svolgere un ruolo cruciale negli obiettivi della NASA per raggiungere Marte dalla Luna, consentendo la produzione di componenti leggeri per razzi in grado di resistere a carichi strutturali elevati. La NASA sta lavorando per condividere i dati e il processo con le parti interessate commerciali e il mondo accademico, consentendo potenziali applicazioni nel settore aerospaziale.

(Fonte: NASA)