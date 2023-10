La NASA allarga i confini delle comunicazioni spaziali con il lancio di ILLUMA-T

By

La NASA sta rivoluzionando le comunicazioni spaziali con l'imminente lancio di ILLUMA-T (Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal) alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) questo novembre. Questo carico utile rivoluzionario mostrerà l’immenso potenziale delle comunicazioni laser nelle missioni in orbita terrestre bassa.

Sostituendo le virgolette nell'articolo originale, il lancio di ILLUMA-T rappresenta un grande passo avanti nelle comunicazioni spaziali. Le comunicazioni laser utilizzano la luce infrarossa invisibile, consentendo ai veicoli spaziali di trasmettere e ricevere informazioni a velocità di dati più elevate. Ciò significa che grandi quantità di dati possono essere rimandate alla Terra in un’unica trasmissione, supportando scoperte più rapide e ricerche più efficienti per scienziati ed esploratori.

Gestito dal programma Space Communications and Navigation (SCaN) della NASA, ILLUMA-T collaborerà con il Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) dell'agenzia, lavorando per realizzare il primo relè di comunicazione laser bidirezionale end-to-end della NASA. L’LCRD, lanciato nel dicembre 2021, ha già condotto esperimenti per dimostrare i vantaggi delle comunicazioni laser dall’orbita geosincrona.

Alcuni di questi esperimenti includono l'analisi dell'impatto dell'atmosfera sui segnali laser, il test della compatibilità con più utenti, l'esplorazione delle capacità di rete tolleranti al ritardo/interruzione (DTN) e il miglioramento delle capacità di navigazione. Utilizzando le comunicazioni laser, la NASA sta ampliando i confini del trasferimento dei dati e ampliando le possibilità dell’esplorazione spaziale.

Una volta installato sulla ISS, ILLUMA-T completerà la dimostrazione inaugurale nello spazio della NASA delle capacità di relè laser bidirezionali. Dotato di un telescopio e di un gimbal a due assi, il suo modulo ottico consente il tracciamento preciso dell'LCRD in orbita geosincrona. Il modulo ottico, delle dimensioni di un forno a microonde, è paragonabile a un frigorifero standard.

Con ILLUMA-T a bordo, la trasmissione dei dati dalla ISS all'LCRD raggiungerà la velocità impressionante di 1.2 gigabit al secondo. I dati verranno quindi trasmessi alle stazioni ottiche di terra in California o alle Hawaii e instradati al Centro operativo della missione LCRD nel New Mexico. Infine, i dati ricevuti verranno analizzati dalle squadre delle operazioni di terra ILLUMA-T presso il Goddard Space Flight Center della NASA nel Maryland, garantendone l'accuratezza e la qualità.

Collaborando con successo con LCRD, ILLUMA-T ha il potenziale per diventare un componente essenziale della ISS, migliorando notevolmente le capacità di trasmissione dei dati della NASA da e verso il laboratorio in orbita.

Domande frequenti (FAQ)

D: Qual è lo scopo di ILLUMA-T?

R: Lo scopo di ILLUMA-T è dimostrare i vantaggi delle comunicazioni laser per le missioni in orbita terrestre bassa e mostrare la possibilità di integrare le comunicazioni laser nelle reti di comunicazione spaziale della NASA.

D: In cosa differisce la comunicazione laser dai metodi di comunicazione tradizionali?

R: La comunicazione laser utilizza la luce infrarossa invisibile per trasmettere e ricevere dati a velocità più elevate, consentendo ai veicoli spaziali di inviare maggiori quantità di informazioni sulla Terra in un'unica trasmissione. Ciò accelera il processo di trasferimento dei dati e facilita ricerche e scoperte più rapide.

D: Quali sono i potenziali vantaggi delle comunicazioni laser per i ricercatori?

R: Le comunicazioni laser possono fornire velocità di dati migliorate, consentendo ai ricercatori della ISS di inviare più dati sulla Terra contemporaneamente. Questa maggiore efficienza può portare benefici a varie indagini scientifiche condotte sulla stazione spaziale.

D: Qual è l'obiettivo a lungo termine delle dimostrazioni delle comunicazioni laser della NASA?

R: La NASA mira a integrare le comunicazioni laser come funzionalità standard all'interno delle sue reti di comunicazioni spaziali, che includono Near Space Network e Deep Space Network.

D: Chi finanzia e gestisce il progetto ILLUMA-T?

R: Il carico utile ILLUMA-T è finanziato dal programma Space Communications and Navigation (SCaN) della NASA e gestito dal Goddard Space Flight Center della NASA in collaborazione con l'ufficio del programma della Stazione Spaziale Internazionale presso il Johnson Space Center della NASA e il Massachusetts Institute of Technology (MIT) Laboratorio Lincoln.