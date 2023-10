Hubble della NASA cattura un'immagine straordinaria della galassia lenticolare NGC 3156

Il telescopio spaziale Hubble della NASA ha catturato un'immagine mozzafiato di NGC 3156, una galassia lenticolare situata a 73 milioni di anni luce di distanza. Scoperta dall'astronomo William Herschel nel 1784, NGC 3156 è situata nella costellazione equatoriale minore del Sestante.

Le galassie lenticolari, come NGC 3156, hanno un rigonfiamento centrale di stelle circondato da un grande disco, simile alle galassie a spirale. Tuttavia, a differenza delle spirali, i lenticolari non hanno bracci di spirale prominenti. Inoltre, come le galassie ellittiche, le galassie lenticolari sono costituite principalmente da stelle più vecchie con una minima formazione stellare in corso e nessuna significativa emissione di idrogeno.

L'immagine catturata dal telescopio spaziale Hubble mostra le caratteristiche uniche di NGC 3156, tra cui due sorprendenti fili di polvere bruno-rossastra scura che attraversano il disco della galassia. Questo aspetto distintivo dà il nome alle galassie lenticolari, poiché assomigliano a lenti se viste di lato o di profilo.

Gli astronomi hanno studiato approfonditamente NGC 3156, esplorando vari aspetti della sua composizione e del suo comportamento. Hanno esaminato i suoi ammassi globulari, che sono gruppi approssimativamente sferici di stelle legati insieme dalla gravità. Inoltre, gli scienziati hanno studiato l’interazione tra le stelle e il buco nero supermassiccio al centro della galassia.

Utilizzando i dati raccolti dal telescopio spaziale Hubble, gli astronomi hanno confrontato le stelle vicine al nucleo di NGC 3156 con quelle di galassie di dimensioni e massa del buco nero simili. I risultati hanno mostrato che NGC 3156 ha una percentuale più alta di stelle divorate dal suo buco nero supermassiccio rispetto alle sue controparti.

L’immagine accattivante di NGC 3156 offre uno sguardo sull’intrigante mondo delle galassie lenticolari, favorendo la nostra comprensione di questi oggetti celesti unici. Attraverso la continua ricerca ed esplorazione, gli scienziati sperano di svelare ulteriori segreti sulle vaste meraviglie cosmiche dell’universo.

