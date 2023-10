Il telescopio spaziale Hubble della NASA cattura un'immagine straordinaria di luminosi getti protostellari

Il telescopio spaziale Hubble della NASA ci ha stupito ancora una volta con le sue immagini mozzafiato dello spazio. La sua immagine recente mostra le luci radiose dei luminosi getti protostellari, lasciando gli spettatori affascinati ed elettrizzati. L'immagine catturata dal telescopio mostra la regione G35.2-0.7N, nota per la formazione stellare di massa elevata.

Le stelle che hanno origine in questa regione sono eccezionalmente grandi e hanno il potenziale per diventare devastanti supernove. L'immagine rivela una stella di tipo B, il secondo tipo di stella più massiccio, che emette un potente getto di luce verso di noi, creando uno spettacolo incredibile.

Questi getti protostellari luminosi sono formati da flussi di materia espulsi dalle protostelle. Conosciuti come raggi collimati, questi getti si estendono lontano senza diffondersi molto, riducendo la distorsione. Questo raro fenomeno è stato catturato dal telescopio spaziale Hubble della NASA, mostrando le meraviglie di queste stelle massicce.

Per catturare l'immagine del potente getto protostellare, il telescopio spaziale Hubble ha utilizzato la Wide Field Camera 3 (WFC3). Questa fotocamera è progettata per catturare galassie distanti, sistemi stellari, oggetti spaziali ed esopianeti. Dotata di canali per la luce ultravioletta e visibile nonché per il vicino infrarosso, la WFC3 è la fotocamera principale del telescopio spaziale Hubble.

Il telescopio spaziale Hubble è uno strumento a energia solare che orbita a circa 547 chilometri sopra la Terra, catturando panorami straordinari nello spazio. Ha la capacità di scattare foto risalenti a miliardi di anni fa. Dal suo lancio, il telescopio Hubble ha effettuato oltre un milione di osservazioni, fornendo preziose informazioni sull’età e sulle dimensioni dell’universo.

