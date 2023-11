Il telescopio spaziale Hubble della NASA rivela dettagli cruciali sul pianeta extrasolare più vicino delle dimensioni della Terra

By

Il telescopio spaziale Hubble della NASA ha fornito preziose informazioni sulle dimensioni e sulla composizione del più vicino esopianeta delle dimensioni della Terra che subisce un transito attraverso la stella vicina. Questo transito, noto come allineamento planetario, ha aperto la porta a ulteriori indagini sulla composizione atmosferica di questo mondo roccioso.

L’esopianeta, chiamato LTT 1445Ac, è stato inizialmente scoperto dal Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) della NASA nel 2022. Tuttavia, la risoluzione ottica di TESS era insufficiente per determinare con precisione il piano orbitale del pianeta in relazione alla sua stella dalla Terra. Questa incertezza ha portato alla possibilità di un transito radente, in cui il pianeta passerebbe solo su una piccola porzione della superficie della stella. Questo tipo di transito avrebbe prodotto una stima imprecisa del diametro del pianeta.

Fortunatamente, le capacità del telescopio spaziale Hubble hanno permesso agli scienziati di misurare con precisione le dimensioni di LTT 1445Ac. Emily Pass del Centro di Astrofisica | Harvard & Smithsonian di Cambridge, Massachusetts, hanno spiegato che esisteva il rischio di una “geometria sfortunata” che avrebbe potuto distorcere le misurazioni. Tuttavia, con le misurazioni precise di Hubble, il diametro dell'esopianeta è stato determinato essere circa 1.07 volte quello della Terra.

Le osservazioni effettuate dal telescopio Hubble hanno inoltre rivelato che LTT 1445Ac, con la sua composizione rocciosa, condivide caratteristiche simili con il nostro pianeta. Tuttavia, la sua temperatura superficiale, che raggiunge circa 500 gradi Fahrenheit, lo rende inospitale per la vita come la conosciamo.

LTT 1445Ac orbita attorno a una stella chiamata LTT 1445A, che fa parte di un sistema stellare triplo situato a 22 anni luce di distanza nella costellazione dell'Eridano. Il sistema comprende anche due pianeti più grandi in orbita attorno a LTT 1445A e una coppia di stelle nane conosciute come LTT 1445B e C situate a circa 3 miliardi di miglia di distanza. L'allineamento e l'orbita di questi corpi celesti suggeriscono che si trovano tutti sullo stesso piano.

La misurazione accurata delle dimensioni di LTT 1445Ac è significativa in quanto fornisce informazioni sulla diversità dei pianeti all’interno di altri sistemi stellari. Le osservazioni future, comprese quelle con il telescopio spaziale James Webb, consentiranno agli scienziati di caratterizzare le atmosfere dei pianeti in transito e di acquisire una migliore comprensione di questi mondi distanti.

FAQ

1. In che modo il telescopio spaziale Hubble della NASA ha misurato le dimensioni di un pianeta extrasolare grande quanto la Terra?

Il telescopio spaziale Hubble della NASA ha misurato le dimensioni del vicino esopianeta, LTT 1445Ac, osservandone il transito attraverso la stella vicina. Questo transito ha permesso agli scienziati di determinare con precisione il diametro del pianeta.

2. Qual è il significato di misurare accuratamente le dimensioni di LTT 1445Ac?

La misurazione accurata delle dimensioni di LTT 1445Ac fornisce preziose informazioni sulla sua composizione e consente agli scienziati di caratterizzare l'atmosfera del pianeta. Questa conoscenza contribuisce alla nostra comprensione della diversità dei pianeti in altri sistemi stellari.

3. LTT 1445Ac è adatto alla vita?

Sebbene LTT 1445Ac sia un pianeta roccioso simile nella composizione alla Terra, la sua temperatura superficiale di circa 500 gradi Fahrenheit lo rende troppo caldo per sostenere la vita come la conosciamo.