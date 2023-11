Svelati i colori enigmatici di Giove: la straordinaria immagine catturata da Hubble

By

La NASA ha recentemente rilasciato un'immagine accattivante di Giove, in coincidenza con la sua opposizione annuale. Tuttavia, ciò che distingue questa immagine è la sua straordinaria rappresentazione dell’iconica Grande Macchia Rossa di Giove, che appare blu nella foto. Questa incantevole immagine è stata catturata dal telescopio spaziale Hubble, in orbita attorno alla Terra, utilizzando la luce ultravioletta.

A differenza della luce visibile, la luce ultravioletta ha una lunghezza d’onda molto più corta ed è invisibile all’occhio umano. Tuttavia, il telescopio spaziale Hubble, posizionato al di fuori dell’atmosfera terrestre, è abile nel rilevare la luce ultravioletta. Facendo uso dei falsi colori, l'immagine presenta tre diverse lunghezze d'onda della luce ultravioletta come colori distinti: blu, verde e rosso.

Il punto focale dell’immagine è la Grande Macchia Rossa, una colossale tempesta anticiclonica su Giove che si estende all’incirca quanto il diametro della Terra. In questa immagine, la sua solita tonalità rossastra si trasforma in un'affascinante tonalità di blu. La NASA spiega che le particelle di foschia ad alta quota nella tempesta assorbono la luce alle lunghezze d'onda ultraviolette, causando questo sorprendente cambiamento di colore.

Nonostante sia la tempesta più significativa del nostro sistema solare, la Grande Macchia Rossa si sta restringendo. Una precedente immagine di Hubble del 2019 ha confermato questo fenomeno sconcertante, lasciando gli scienziati planetari perplessi riguardo alla causa esatta. Pertanto, gli astronomi catturano con entusiasmo immagini di Giove durante la sua opposizione annuale, quando la Terra è posizionata tra il sole e il pianeta, offrendo un'opportunità unica di osservare il 100% del disco di Giove e studiare le sue intricate caratteristiche.

La recente immagine ultravioletta di Giove costituisce una risorsa vitale per la ricerca in corso sul sistema delle supertempeste del pianeta. Gli scienziati mirano a utilizzare questi dati per mappare le nubi di acque profonde e ottenere informazioni sulle strutture tridimensionali delle nubi all'interno dell'atmosfera di Giove.

Per gli appassionati di astronomia, l’opposizione di Giove porta ulteriori vantaggi. Durante questo periodo Giove sorge a est al crepuscolo e tramonta a ovest all'alba, rimanendo visibile per tutta la notte. Mentre un telescopio è essenziale per individuare la Grande Macchia Rossa, anche un binocolo può rivelare le quattro lune più grandi del pianeta: Callisto, Ganimede, Europa e Io.

Impegnati ad osservare le stelle, meravigliati delle meraviglie dei nostri vicini celesti e che tu possa essere benedetto con cieli limpidi e un senso di stupore per la grandezza dell'universo.

Domande frequenti (FAQ)

1. Perché la Grande Macchia Rossa appare blu nell'immagine?

La Grande Macchia Rossa appare blu nell'immagine scattata dal telescopio spaziale Hubble perché le particelle di foschia ad alta quota nella tempesta assorbono la luce alle lunghezze d'onda ultraviolette, risultando in un affascinante colore blu.

2. Perché il telescopio spaziale Hubble è in grado di rilevare la luce ultravioletta?

Il telescopio spaziale Hubble è in grado di rilevare la luce ultravioletta grazie alla sua posizione al di fuori dell'atmosfera terrestre, che impedisce alla maggior parte della luce ultravioletta di raggiungere la superficie del pianeta.

3. Perché la Grande Macchia Rossa si sta restringendo?

Nonostante sia la tempesta più significativa del nostro sistema solare, la ragione esatta del restringimento della Grande Macchia Rossa rimane sconosciuta. Gli scienziati continuano a studiare questo fenomeno intrigante.

4. Qual è il momento migliore per osservare Giove?

Il momento migliore per osservare Giove è durante la sua opposizione annuale, quando la Terra si trova tra il sole e il pianeta. Durante questo periodo Giove sorge a est al tramonto e tramonta a ovest all'alba, rendendosi visibile per tutta la notte.

5. Cosa si può vedere con un binocolo osservando Giove?

Osservando Giove con un binocolo, si possono vedere quattro punti luminosi in linea attorno al pianeta. Questi punti corrispondono alle quattro lune più grandi di Giove: Callisto, Ganimede, Europa e Io.