La NASA considera tagli ai telescopi Hubble e Chandra per far fronte al deficit di bilancio

Secondo quanto riferito, la NASA sta contemplando riduzioni del telescopio spaziale Hubble e dell’Osservatorio a raggi X Chandra, due importanti telescopi spaziali che hanno contribuito in modo significativo alla nostra comprensione dell’universo nel corso degli anni. Mark Clampin, direttore della divisione astrofisica della NASA, ha dichiarato durante una recente presentazione che i tagli potrebbero essere necessari per stanziare fondi per nuovi programmi della NASA.

Il budget proposto per il prossimo anno fiscale è inferiore alla richiesta della divisione di astrofisica di 1.56 miliardi di dollari. Clampin non ha fornito dettagli specifici sull’entità dei tagli o sul loro impatto sui programmi in corso. Tuttavia, ha affermato che la riduzione del budget influenzerebbe le missioni nelle operazioni estese, vale a dire Chandra e Hubble.

Nonostante i potenziali tagli, entrambi i telescopi sono attualmente operativi. Inoltre, ci sono piani per aumentare l'orbita di Hubble per prolungarne la durata. Diversi consorzi, incluso uno che coinvolge SpaceX, hanno presentato proposte per potenziare l’osservatorio nell’orbita terrestre bassa. L'orbita di Hubble è gradualmente diminuita a causa della resistenza atmosferica, ma sono in corso sforzi per contrastare questo effetto.

La NASA ha sottolineato l’importanza di Hubble come partner chiave del telescopio spaziale James Webb, lanciato nel 2021. Mentre Webb è specializzato in osservazioni nell’infrarosso profondo, Hubble fornisce osservazioni visive e nell’infrarosso ad alta definizione. Lo sviluppo di Webb ha avuto un impatto significativo sul budget dell'astrofisica negli anni precedenti a causa del suo status elevato e dei costi in aumento.

Al contrario, Chandra, lanciato nel 1999, non ha ricevuto visite di assistenza come Hubble. Clampin ha riconosciuto che Chandra deve affrontare sfide operative, in particolare con l'isolamento che incide sulla sua capacità di mantenere le temperature necessarie per le osservazioni a raggi X.

I risparmi proposti dai potenziali tagli a Hubble e Chandra verrebbero reindirizzati verso le prossime missioni come il Nancy Grace Roman Space Telescope, il cui lancio è previsto per il 2027. Roman si concentrerà sullo studio degli eventi energetici nell'universo lontano, utilizzando i suoi grandi strumenti di rilevamento per catturare rapidi fenomeni celesti.

Queste potenziali riduzioni saranno probabilmente sottoposte a ulteriori valutazioni nei prossimi anni e le revisioni sono previste intorno a maggio 2024 per determinare se estendere le missioni di Hubble e Chandra. Gli stanziamenti finali del budget della NASA e dell'Agenzia spaziale europea (ESA) per Hubble rimangono poco chiari alla luce dei tagli previsti dalla NASA.

Fonte:

– Notizie spaziali