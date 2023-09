La NASA cerca proposte per nuovi veicoli spaziali per far uscire dall'orbita in sicurezza la Stazione Spaziale Internazionale

By

La NASA ha emesso una richiesta di proposta da parte dell'industria statunitense per lo sviluppo dell'US Deorbit Vehicle (USDV), un veicolo spaziale progettato per deorbitare in sicurezza la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) dopo il suo ritiro. L’obiettivo è dare priorità alla flessibilità e alla sicurezza nella transizione.

Per rafforzare la concorrenza e massimizzare il valore, l'acquisizione consentirà agli offerenti di proporre un prezzo fisso fisso o una commissione di incentivazione sul costo maggiorato per la fase di progettazione, sviluppo, test e valutazione del progetto. Il contratto rimanente sarà a prezzo fisso fisso.

La ISS, un progetto congiunto di cinque agenzie spaziali (NASA, Roscosmos, ESA, JAXA e CSA), è stata un simbolo di cooperazione internazionale sin dal suo lancio nel 1998. Tuttavia, con l'avvicinarsi del ritiro della stazione, è fondamentale garantire un processo di deorbiting sicuro.

I piani futuri prevedono la transizione delle operazioni nell’orbita terrestre bassa verso piattaforme di proprietà e gestione commerciale. Ciò garantirà l’accesso continuo allo spazio per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e la collaborazione internazionale.

Nello sviluppo dell’USDV, la NASA e i suoi partner hanno condotto studi e valutazioni approfonditi. Sebbene i piani precedenti considerassero l’uso di più veicoli spaziali Roscosmos Progress per le operazioni di deorbit, è stato stabilito che è necessario un veicolo spaziale dedicato con robuste capacità.

L'USDV si concentrerà sull'attività finale di deorbita e riguarderà un nuovo progetto di veicolo spaziale o una modifica di un veicolo spaziale esistente. Deve essere in grado di funzionare durante il suo primo volo, avere ridondanza e includere capacità di recupero dalle anomalie per eseguire l'ustione critica di deorbita.

Lo sviluppo, i test e la certificazione dell’USDV richiederanno diversi anni, evidenziando l’importanza di un approccio proattivo per garantire un ritiro agevole e sicuro della ISS.

Fonte: NASA