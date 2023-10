L'astronauta della NASA e i cosmonauti russi tornano sulla Terra dopo una missione spaziale durata un anno

Un astronauta della NASA e due cosmonauti russi sono tornati sani e salvi sulla Terra dopo aver trascorso poco più di un anno nello spazio. L'astronauta americano Frank Rubio ha compiuto un'impresa da record, stabilendo il record per il volo spaziale statunitense più lungo. Il soggiorno prolungato è stato il risultato del loro viaggio originale, una capsula Soyuz, che è stata colpita da detriti spaziali e ha perso tutto il liquido refrigerante mentre era attraccata alla Stazione Spaziale Internazionale.

Il trio è atterrato in una zona remota del Kazakistan a bordo di una capsula Soyuz sostitutiva lanciata a febbraio. Questa capsula è stata inviata in tutta fretta per sostituire quella originale dopo che gli ingegneri russi sospettavano che un pezzo di spazzatura spaziale avesse perforato il radiatore della capsula originale. Temendo il surriscaldamento in assenza di raffreddamento, fu presa la decisione di far tornare la navicella sulla Terra vuota.

Quella che doveva essere una missione di 180 giorni alla fine si trasformò in un soggiorno di 371 giorni per Rubio, che trascorse più tempo nello spazio di qualsiasi precedente astronauta della NASA in un singolo volo spaziale. Il record per la missione spaziale più lunga appartiene ai cosmonauti russi con una durata di 437 giorni.

Il ritorno di Rubio e dei suoi colleghi cosmonauti è stato ritardato a causa dell'indisponibilità di un'altra capsula Soyuz per lanciare un nuovo equipaggio. Tuttavia, i loro sostituti sono arrivati ​​quasi due settimane fa, garantendo la continuazione delle operazioni presso la Stazione Spaziale Internazionale.

