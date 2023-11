Asteroide Apophis: un incontro ravvicinato con approfondimenti

In un emozionante evento cosmico, gli astronomi attendono con impazienza un imminente incontro con l'asteroide Apophis, una roccia spaziale grande all'incirca quanto l'Empire State Building. Questo corpo celeste è pronto a passare a sole 20,000 miglia dalla Terra, segnando un avvicinamento ravvicinato senza precedenti di un oggetto così grande. Sebbene Apophis sia stato inizialmente percepito come una minaccia, osservazioni più approfondite hanno confermato che non esiste alcun rischio immediato di collisione almeno per il prossimo secolo.

Il team di scienziati dell'Università dell'Arizona, a capo della missione, mira a studiare Apophis in dettaglio e raccogliere preziose informazioni sulla formazione planetaria. La loro ricerca non solo contribuirà alla nostra comprensione del sistema solare primordiale, ma aiuterà anche allo sviluppo di strategie di difesa contro potenziali impatti di asteroidi sulla Terra.

Il veicolo spaziale assegnato a questa missione fondamentale è il rinomato OSIRIS-APEX, precedentemente noto come OSIRIS-REx. Lanciato dalla NASA nel 2016, è stato riproposto per acquisire immagini e dati ad alta risoluzione durante il sorvolo ravvicinato di Apophis. Grazie al suo precedente successo nel raccogliere un campione di terreno da un diverso asteroide, OSIRIS-APEX è ben attrezzato per svelare i segreti nascosti nella struttura oblunga a forma di arachide di Apophis.

Il 13 aprile 2029, Apophis effettuerà il suo avvicinamento più vicino alla Terra, diventando visibile ad occhio nudo per alcune ore. Anche se lo spettacolo potrebbe non essere visivamente spettacolare, sarà senza dubbio un momento di intrigo poiché Apophis appare come un punto scintillante di luce solare riflessa nel cielo notturno sopra l'Africa e l'Europa.

L'importanza di Apophis non risiede solo nella sua rarità ma anche nel suo potenziale impatto sulla nostra comprensione del sistema solare e sulla difesa del nostro pianeta. L’incontro ravvicinato con Apophis rappresenta un’opportunità per acquisire informazioni sulla composizione, la densità e il comportamento orbitale degli asteroidi vicini alla Terra. Questa conoscenza è fondamentale per proteggere il nostro pianeta da potenziali impatti futuri e per sviluppare strategie efficaci per la deviazione degli asteroidi.

FAQ:

D: Qual è la dimensione dell'asteroide Apophis?

R: L'asteroide Apophis misura circa 1,110 metri di diametro, più o meno le dimensioni dell'Empire State Building.

D: Quanto si avvicinerà Apophis alla Terra?

R: Apophis passerà a sole 20,000 miglia dalla Terra, segnando l’avvicinamento più vicino di un oggetto delle sue dimensioni nella storia moderna.

D: Qual è lo scopo della missione OSIRIS-APEX?

R: La missione OSIRIS-APEX mira a osservare e analizzare l'incontro ravvicinato con Apophis, raccogliendo dati e immagini preziosi per migliorare la nostra comprensione degli asteroidi vicini alla Terra e contribuire alle strategie di difesa planetaria.

