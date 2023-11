Esplorando le possibilità: test di volo riuscito della NASA della navicella spaziale LOFTID

Un innovativo test di volo condotto dalla NASA ha aperto nuove possibilità per l’esplorazione dello spazio. Il test di volo in orbita terrestre bassa di un deceleratore gonfiabile (LOFTID) ha dimostrato la fattibilità di uno scudo termico gonfiabile noto come aeroshell del deceleratore aerodinamico gonfiabile ipersonico (HIAD). Questa tecnologia innovativa potrebbe aprire la strada a veicoli spaziali più grandi per navigare in sicurezza nelle atmosfere di vari corpi celesti, tra cui Marte, Venere e persino Titano, la luna di Saturno.

Il lancio riuscito di LOFTID è avvenuto il 10 novembre 2022, utilizzando un razzo Atlas V della United Launch Alliance (ULA). Al rientro nell'atmosfera terrestre, la navicella spaziale ha raggiunto velocità di oltre 18,000 miglia orarie e ha sperimentato temperature vicine a 2,700 ° F prima di atterrare dolcemente nell'Oceano Pacifico.

Trudy Kortes, direttrice del programma Technology Demonstrations Missions (TDM) presso il quartier generale della NASA, ha sottolineato l’importanza di questo risultato: “Gli aeroshell di grande diametro ci consentono di fornire hardware di supporto critico e potenzialmente anche equipaggio sulla superficie dei pianeti con atmosfere. Questa capacità è cruciale per l’ambizione della nazione di espandere l’esplorazione umana e robotica nel nostro sistema solare”.

La NASA investe nello sviluppo delle tecnologie HIAD da oltre un decennio, conducendo due piccoli test di volo suborbitale prima della missione LOFTID. L’agenzia sta ora esplorando le future applicazioni dell’HIAD, comprese le collaborazioni con società commerciali per sviluppare tecnologie di rientro per piccoli satelliti, aerocattura e carichi utili cislunari.

Il Project Manager di LOFTID, Joe Del Corso, ha espresso la sua soddisfazione per l'esito della missione, affermando: “Questo è stato un evento fondamentale per noi e la risposta breve è: ha avuto un grande successo. La nostra valutazione di LOFTID si è conclusa con la promessa di ciò che questa tecnologia potrebbe fare per potenziare l’esplorazione dello spazio profondo”.

Come risultato del successo della dimostrazione LOFTID, la NASA ha annunciato la sua collaborazione con ULA, nell'ambito del programma Tipping Point, per sviluppare un aeroshell HIAD più grande di 12 metri. Questo nuovo aeroshell verrà utilizzato per recuperare i motori Vulcan dell'ULA dall'orbita terrestre bassa per il riutilizzo.

La missione LOFTID ha dimostrato la resilienza e il potenziale della tecnologia HIAD nel consentire un'esplorazione spaziale sicura ed efficiente. Con questo risultato, la NASA è un passo avanti verso la scoperta dei misteri dell’universo e l’espansione della nostra presenza oltre i confini della Terra.

FAQ

Cos'è LOFTID?

LOFTID sta per Low-Earth Orbit Flight Test di un deceleratore gonfiabile. Si tratta di un veicolo spaziale sviluppato dalla NASA per testare la fattibilità di uno scudo termico gonfiabile, noto come aeroshell del deceleratore aerodinamico gonfiabile ipersonico (HIAD).

Perché la tecnologia HIAD è importante?

La tecnologia HIAD è fondamentale per far scendere in sicurezza veicoli spaziali più grandi attraverso le atmosfere di corpi celesti come Marte, Venere e Titano, la luna di Saturno. Consente la consegna di hardware di supporto critico e potenzialmente anche di equipaggio sulle superfici dei pianeti con atmosfere.

Quali sono le future applicazioni della tecnologia HIAD?

La NASA sta studiando le future applicazioni della tecnologia HIAD, comprese le partnership con società commerciali per sviluppare tecnologie di rientro per piccoli satelliti, aerocattura e carichi utili cislunari.

Qual è stato il risultato della missione LOFTID?

La missione LOFTID ha avuto un grande successo, dimostrando la promessa della tecnologia HIAD nel potenziare l’esplorazione dello spazio profondo. La navicella spaziale, dopo il rientro nell'atmosfera terrestre, ha sperimentato condizioni estreme ma è rimasta intatta, dimostrando la resilienza del guscio aerodinamico dell'HIAD.