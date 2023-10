Un salto rivoluzionario: il rivoluzionario sistema di comunicazione laser della NASA

La NASA sta ampliando i confini delle comunicazioni spaziali con il suo innovativo sistema di comunicazione laser. Questa tecnologia rivoluzionaria sfrutta la potenza della luce infrarossa invisibile per trasmettere e ricevere dati a velocità incredibilmente elevate, consentendo ai veicoli spaziali di inviare grandi quantità di informazioni sulla Terra in un’unica trasmissione.

L'ultima aggiunta a questo sistema all'avanguardia è il modem utente e terminale amplificatore per dimostrazione di relè di comunicazione laser integrato in orbita terrestre bassa (ILLUMA-T). Il lancio di ILLUMA-T è previsto per la Stazione Spaziale Internazionale questo novembre e mostrerà gli immensi vantaggi delle comunicazioni laser per le missioni in orbita terrestre bassa.

Lavorando in tandem con il Laser Communications Relay Demonstration (LCRD), lanciato nel dicembre 2021, ILLUMA-T completerà il primo relè di comunicazione laser end-to-end bidirezionale della NASA. L'LCRD, attualmente stazionato in orbita geosincrona, sta già dimostrando i vantaggi delle comunicazioni laser trasmettendo dati tra due stazioni terrestri sulla Terra attraverso una serie di esperimenti.

Il modulo ottico ILLUMA-T è costituito da un telescopio e un gimbal a due assi, che gli consentono di tracciare e puntare verso l'LCRD in orbita geosincrona. Grande all'incirca quanto un forno a microonde, il modulo ottico è un componente vitale di ILLUMA-T, che a sua volta è paragonabile a un frigorifero standard.

Una volta installato all'esterno della Stazione Spaziale Internazionale, ILLUMA-T trasmetterà i dati all'LCRD alla notevole velocità di 1.2 gigabit al secondo. Da lì, l’LCRD trasmetterà i dati alle stazioni ottiche di terra in California o alle Hawaii. Infine, i dati verranno inviati al Mission Operations Center dell’LCRD a Las Cruces, nel New Mexico, e poi ai team delle operazioni di terra ILLUMA-T presso il Goddard Space Flight Center della NASA nel Maryland.

Completando il processo di trasmissione end-to-end, gli ingegneri del Goddard Space Flight Center possono esaminare l'accuratezza e la qualità dei dati trasmessi. Il successo delle operazioni di comunicazione e carico utile con l'LCRD e la stazione spaziale sono responsabilità cruciali per la NASA Goddard.

Le possibilità per le comunicazioni laser sono immense. Per gli astronauti che conducono ricerche scientifiche sulla stazione spaziale, le comunicazioni laser possono fornire velocità di trasmissione dati migliorate e la capacità di inviare maggiori quantità di dati sulla Terra. Con una sorprendente velocità di trasferimento di 1.2 Gbps, ILLUMA-T può trasmettere l'equivalente di un film medio in meno di un minuto.

Il sistema di comunicazione laser della NASA rappresenta un passo avanti significativo nelle capacità di comunicazione spaziale. Attraverso queste dimostrazioni rivoluzionarie, la NASA mira a integrare le comunicazioni laser nelle reti di comunicazione spaziale esistenti, rivoluzionando l’esplorazione vicino alla Terra e dello spazio profondo.

-

FAQ

1. Cos'è la comunicazione laser?

Le comunicazioni laser sono una tecnologia che utilizza la luce infrarossa invisibile per trasmettere e ricevere dati ad alta velocità. Consente ai veicoli spaziali di inviare grandi quantità di informazioni sulla Terra in un'unica trasmissione.

2. Cos'è ILLUMA-T?

ILLUMA-T sta per Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal. Si tratta di un carico utile progettato per dimostrare i vantaggi delle comunicazioni laser per le missioni nell'orbita terrestre bassa.

3. Cos'è l'LCRD?

LCRD sta per Laser Communications Relay Demonstration. È una missione lanciata dalla NASA per dimostrare i vantaggi delle comunicazioni laser dall'orbita geosincrona. Trasmette dati tra due stazioni di terra sulla Terra e sta attualmente lavorando in collaborazione con ILLUMA-T per completare il primo relè di comunicazione laser end-to-end bidirezionale della NASA.

4. Qual è la velocità di trasferimento dati di ILLUMA-T?

ILLUMA-T può trasmettere dati a una velocità di 1.2 gigabit al secondo, consentendogli di inviare l'equivalente di un film medio in meno di un minuto.

5. Quali sono i vantaggi delle comunicazioni laser?

Le comunicazioni laser consentono velocità di trasmissione dati più elevate, trasmissione più rapida delle informazioni e la capacità di inviare più dati sulla Terra. Ha il potenziale per rivoluzionare le comunicazioni spaziali e migliorare la ricerca scientifica condotta sulla Stazione Spaziale Internazionale.