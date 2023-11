La missione OSIRIS-REx: esplorare gli asteroidi per comprendere le origini della vita

La missione OSIRIS-REx è passata alla storia come la prima missione della NASA a raccogliere campioni da un asteroide e riportarli sulla Terra. Il 24 settembre, la capsula sigillata contenente preziosi campioni di asteroidi è atterrata con successo vicino a Salt Lake City, nello Utah, in un evento ampiamente trasmesso dalla NASA.

Il significato di questa missione risiede nella ricerca per comprendere l’origine e la storia della vita sulla Terra. Mentre il nostro pianeta ha subito trasformazioni significative nel corso di miliardi di anni, gli asteroidi come il bersaglio scelto Bennu sono rimasti relativamente immutati dalla formazione del nostro sistema solare.

Queste rocce spaziali ci forniscono materiale incontaminato e inalterato che può offrire preziose informazioni sulle prime fasi del nostro vicinato cosmico. Studiando questi campioni, gli scienziati sperano di ottenere una comprensione più profonda del ruolo che gli asteroidi potrebbero aver avuto nell’origine della vita sulla Terra.

L'asteroide Bennu è stato scelto con cura per la missione OSIRIS-REx dopo approfondite considerazioni scientifiche e ingegneristiche. Si tratta di un asteroide vicino alla Terra che è stato ampiamente studiato attraverso osservazioni telescopiche negli ultimi due decenni, rendendolo un candidato ideale per una missione esplorativa.

Una delle caratteristiche distintive di Bennu è la sua classificazione come asteroide carbonioso, il che significa che contiene un'elevata quantità di carbonio. I suoi campioni potrebbero fornire preziose informazioni sul carbonio incontaminato all’interno del nostro sistema solare. Inoltre, la missione mira a correlare le informazioni provenienti da studi precedenti con le osservazioni dirette ottenute dai campioni raccolti.

La missione OSIRIS-REx non è la prima del suo genere. La missione giapponese Hayabusa 1 ha riportato con successo un campione dall'asteroide Itokawa nel 2010, mentre Hayabusa 2 è tornata dall'asteroide Ryugu nel 2020. Queste missioni hanno già prodotto scoperte significative sui materiali più antichi del nostro sistema solare.

Mentre OSIRIS-REx continua la sua esplorazione dello spazio, la navicella spaziale è stata rinominata OSIRIS-APEX ed è attualmente in rotta verso l'asteroide Apophis. Questo viaggio di quasi sei anni culminerà con il sorvolo dell’asteroide, ampliando ulteriormente la nostra conoscenza sui nostri vicini celesti.

FAQ:

D: Qual è il significato della missione OSIRIS-REx?

R: La missione mira a raccogliere campioni da un asteroide per studiare il ruolo degli asteroidi nell'origine della vita sulla Terra.

D: Perché è stato scelto l'asteroide Bennu per la missione?

R: Bennu è stato scelto per la sua classificazione come asteroide carbonioso e per le estese osservazioni telescopiche.

D: È stata condotta in precedenza qualche altra missione di ritorno di campioni di asteroidi?

R: Sì, le missioni giapponesi Hayabusa 1 e Hayabusa 2 hanno riportato con successo campioni rispettivamente dagli asteroidi Itokawa e Ryugu.

D: In che modo la missione OSIRIS-REx porterà benefici alla nostra comprensione del sistema solare?

R: Studiando campioni incontaminati di asteroidi, gli scienziati sperano di ottenere informazioni sulle prime fasi del nostro sistema solare e sul ruolo degli asteroidi nell’origine della vita.

D: Qual è il futuro della missione OSIRIS-REx?

R: La navicella spaziale, ora conosciuta come OSIRIS-APEX, è attualmente in viaggio verso l'asteroide Apophis per un sorvolo, continuando la sua esplorazione dello spazio.