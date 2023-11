Esplorando il nostro sistema solare: la missione OSIRIS-REx della NASA

La missione OSIRIS-REx della NASA ha segnato un'impresa straordinaria nell'esplorazione spaziale raccogliendo con successo campioni dall'asteroide Bennu e riportandoli sulla Terra. La missione, denominata Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, and Security—Regolith Explorer (OSIRIS-REx), mira a migliorare la nostra comprensione dell’origine e della storia del nostro Sistema Solare.

L'asteroide Bennu, un asteroide vicino alla Terra (NEA), è stato accuratamente selezionato per la missione. La decisione ha tenuto conto delle rigorose discussioni riguardanti le capacità scientifiche e ingegneristiche della missione. Bennu non è solo un obiettivo strategico per l'esplorazione, ma è anche un asteroide carbonioso ad alto contenuto di carbonio, che lo rende una preziosa fonte di materiale incontaminato proveniente dalle prime fasi della formazione del nostro Sistema Solare.

Le missioni di ritorno di campioni planetari, come OSIRIS-REx, svolgono un ruolo cruciale nello svelare i segreti sull’origine della vita sulla Terra. Mentre il nostro pianeta ha subito modifiche significative nel corso della sua esistenza, gli asteroidi come Bennu sono rimasti relativamente immutati dalla loro creazione miliardi di anni fa. Studiando campioni provenienti da fonti conosciute, gli scienziati possono correlare informazioni e osservazioni, fornendo una comprensione più profonda della composizione del nostro Sistema Solare.

OSIRIS-REx della NASA non è la prima missione a recuperare campioni di asteroidi. Nel 2010, la missione Hayabusa 1 della Japan Aerospace Exploration Agency ha riportato con successo un campione dall'asteroide Itokawa e, più recentemente, Hayabusa 2 è tornata dall'asteroide 162173 Ryugu con un campione di terreno. Queste missioni hanno già fornito ai ricercatori preziose informazioni sui materiali più antichi conosciuti nel nostro Sistema Solare.

Mentre OSIRIS-REx continua la sua esplorazione dello spazio, la navicella spaziale è stata riproposta come OSIRIS-APEX. Attualmente in rotta verso l'asteroide Apophis, effettuerà un sorvolo dell'asteroide dopo un viaggio di quasi sei anni. Queste missioni in corso non solo ampliano la nostra conoscenza del nostro Sistema Solare, ma promuovono anche innovazioni a beneficio della vita sulla Terra.

FAQ:

D: Qual è lo scopo della missione OSIRIS-REx della NASA?

R: La missione mira a raccogliere campioni dall'asteroide Bennu e riportarli sulla Terra per migliorare la nostra comprensione dell'origine e della storia del nostro Sistema Solare.

D: Perché è stato scelto l'asteroide Bennu per la missione?

R: L'asteroide Bennu è stato selezionato per il suo status di obiettivo strategico per l'esplorazione e per la sua composizione di asteroide carbonioso ad alto contenuto di carbonio.

D: In che modo le missioni di ritorno dei campioni contribuiscono alla nostra comprensione del Sistema Solare?

R: Studiando campioni provenienti da fonti conosciute, gli scienziati possono correlare informazioni e osservazioni, fornendo una comprensione più profonda della composizione del nostro Sistema Solare.

D: La NASA ha già condotto missioni simili in passato?

R: Sì, la Japan Aerospace Exploration Agency ha già completato due missioni di ritorno di campioni di asteroidi: Hayabusa 1 e Hayabusa 2. Queste missioni hanno già fornito preziose informazioni sui materiali più antichi conosciuti nel nostro Sistema Solare.

D: Qual è lo stato attuale della missione OSIRIS-REx?

R: La navicella spaziale è stata ribattezzata OSIRIS-APEX ed è attualmente in viaggio verso l'asteroide Apophis, dove effettuerà un sorvolo dopo quasi sei anni.