La navicella spaziale Osiris-Rex della NASA recupera con successo campioni di asteroidi

La navicella spaziale Osiris-Rex della NASA ha recuperato con successo campioni dall'asteroide ricco di carbonio noto come Bennu, segnando la prima missione di ritorno di campioni di asteroidi della NASA. La navicella spaziale ha rilasciato la capsula campione a circa 100,000 chilometri dalla Terra e si è paracadutata nel deserto dello Utah. La squadra di recupero ha confermato che la capsula era intatta e non aveva subito rotture e ha stimato che contenesse almeno una tazza di macerie di Bennu.

Questa missione è significativa in quanto rappresenta il più grande bottino di campioni di asteroidi raccolti oltre la Luna. Gli elementi costitutivi conservati degli albori del nostro sistema solare, 4.5 miliardi di anni fa, forniranno agli scienziati preziose informazioni sulla formazione della Terra e della vita. I campioni verranno trasportati in un nuovo laboratorio presso il Johnson Space Center della NASA a Houston, dove verranno studiati.

La navicella spaziale Osiris-Rex, che si è imbarcata in questa missione da 1 miliardo di dollari nel 2016, aveva raggiunto Bennu nel 2018 e aveva afferrato con successo le macerie della piccola roccia spaziale nel 2020 utilizzando un lungo aspirapolvere. La navicella spaziale aveva percorso una distanza di 6.2 miliardi di chilometri prima di tornare sulla Terra. L'apertura della capsula nei prossimi giorni rivelerà l'esatta quantità di materiale raccolto.

Questa missione di successo è il terzo campione restituito dalla NASA da una missione robotica nello spazio profondo, dopo la navicella spaziale Genesis nel 2004 e la navicella spaziale Stardust nel 2006. I campioni recuperati da Bennu contribuiranno notevolmente alla nostra comprensione degli asteroidi e del loro potenziale impatto sulla Terra. Con ulteriori studi, i dati raccolti dai campioni aiuteranno a sviluppare strategie per deviare gli asteroidi che potrebbero rappresentare una minaccia per il nostro pianeta in futuro.

