La missione OSIRIS-REx: portare campioni di asteroidi sulla Terra

Gli scienziati dell’Università dell’Arizona stanno collaborando con la NASA alla missione OSIRIS-REx, che mira a riportare campioni di asteroidi dallo spazio per l’analisi. Questo sforzo sarebbe rivoluzionario, poiché sarebbe la terza volta nella storia che campioni di asteroidi vengono restituiti alla Terra, e di gran lunga il campione più grande mai recuperato.

La missione è uno sforzo congiunto tra la NASA e l’Università dell’Arizona, che sfruttano le loro competenze combinate per eseguire con successo il complesso compito di raccogliere materiale dagli asteroidi. L’obiettivo è studiare gli asteroidi per ottenere preziose informazioni sul sistema solare primordiale e potenzialmente acquisire conoscenze sull’origine della vita sulla Terra.

Le due precedenti missioni condotte dall'agenzia spaziale giapponese JAXA hanno aperto la strada alla missione OSIRIS-REx. Il successo del ritorno di campioni da queste missioni ha fornito agli scienziati dati preziosi e ha portato a progressi significativi nella nostra comprensione degli asteroidi e della loro composizione.

La navicella spaziale OSIRIS-REx della NASA è stata lanciata nel settembre 2016 e orbita attorno a un asteroide chiamato Bennu dal 2018. La navicella spaziale è dotata di vari strumenti e strumenti per facilitare la raccolta dei campioni. Uno di questi strumenti è il meccanismo di acquisizione campioni Touch-and-Go (TAGSAM), progettato per raccogliere piccole rocce e materiale superficiale dall'asteroide.

Una volta raccolto il campione, la navicella partirà da Bennu e inizierà il suo viaggio di ritorno sulla Terra. Al rientro nell'atmosfera terrestre, la capsula di ritorno del campione si separerà dal veicolo spaziale e si paracaduterà in sicurezza al suolo, dove verrà recuperata e trasportata in una struttura designata per l'analisi.

L’analisi dei campioni di asteroidi fornirà preziose informazioni sulla composizione e la struttura degli asteroidi, facendo luce sulla formazione del nostro sistema solare e sulle origini della vita sulla Terra. I dati ottenuti da questa missione contribuiranno alla nostra comprensione dell’universo e potenzialmente daranno forma a future missioni sugli asteroidi e oltre.

Fonte:

- Università dell'Arizona

– Nasa

Definizioni:

– OSIRIS-REx: studio sugli asteroidi e missione di ritorno dei campioni della NASA, acronimo di Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security, Regolith Explorer.

– JAXA: Japan Aerospace Exploration Agency, l'agenzia spaziale nazionale del Giappone.