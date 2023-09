La capsula OSIRIS-REx della NASA riporta in sicurezza sulla Terra il campione di asteroide più grande mai visto

By

Una capsula spaziale della NASA che trasporta il più grande campione di suolo mai raccolto dalla superficie di un asteroide è tornata con successo sulla Terra. La capsula a forma di goccia di gomma è stata rilasciata dalla navicella spaziale OSIRIS-REx ed è atterrata nel deserto dello Utah, all'interno di una zona di atterraggio designata a ovest di Salt Lake City. Questo segna solo la terza volta nella storia che un campione di asteroide viene riportato sulla Terra.

Il campione è stato raccolto tre anni fa da Bennu, un piccolo asteroide classificato come “oggetto vicino alla Terra”. Bennu contiene preziosi indizi sulle origini e sullo sviluppo dei pianeti rocciosi come la Terra grazie alla sua chimica e mineralogia relativamente invariate sin dalla sua formazione 4.5 miliardi di anni fa. Si ritiene che contenga molecole organiche simili a quelle necessarie per l'emergere della vita.

La navicella spaziale OSIRIS-REx, lanciata nel settembre 2016, ha raggiunto Bennu nel 2018 e ha trascorso quasi due anni in orbita attorno all'asteroide prima di raccogliere il campione nell'ottobre 2020. Ha poi intrapreso un viaggio di ritorno sulla Terra di 1.9 miliardi di chilometri, toccando l'alta atmosfera. a 35 volte la velocità del suono prima dell'atterraggio.

La squadra di recupero recupererà la capsula e garantirà l'integrità della nave e del contenitore interno contenente il materiale dell'asteroide. Il campione verrà trasportato in una camera bianca per l'esame iniziale prima di essere distribuito agli scienziati di tutto il mondo per ulteriori analisi. La parte principale della navicella spaziale OSIRIS-REx continuerà ad esplorare un altro asteroide vicino alla Terra chiamato Apophis.

Fonte: Reuters