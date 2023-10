Il primo campione di asteroide della NASA atterra finalmente sulla Terra

Dopo un'attesa di sette anni, il primo campione di asteroide della NASA è finalmente tornato sulla Terra. La sonda spaziale Osiris-Rex, lanciata nel 2016, è atterrata con successo sull'asteroide Bennu e ha raccolto circa nove once di polvere dalla sua superficie. Il viaggio della sonda è durato 3.86 miliardi di miglia prima di atterrare nel deserto dello Utah.

La NASA ha scoperto polvere nera e detriti sul ponte avionico del contenitore scientifico Osiris-Rex quando è stato aperto il coperchio iniziale. Si prevede che questi detriti forniranno preziose informazioni sui tipi di asteroidi che potrebbero potenzialmente minacciare la Terra.

La capsula contenente il campione di asteroide è stata rilasciata da un'altitudine di oltre 67,000 miglia e ha subito una violenta discesa attraverso l'atmosfera terrestre, raggiungendo velocità di oltre 27,000 miglia all'ora. Due paracadute avrebbero dovuto rallentare la discesa, ma lo scivolo principale si è aperto più in alto del previsto.

Per l'11 ottobre è prevista una conferenza stampa durante la quale verrà svelata al pubblico la maggior parte del campione. Si prevede che l'analisi dell'asteroide migliorerà la comprensione scientifica della formazione del sistema solare e dell'abitabilità della Terra. La maggior parte del campione sarà conservata per studi futuri, una parte verrà utilizzata immediatamente per esperimenti e una parte verrà inviata ai partner della missione in Giappone e Canada.

Si ritiene che gli asteroidi come Bennu siano composti dai materiali originali del sistema solare primordiale, fornendo preziose informazioni sulla sua formazione ed evoluzione. Si ritiene che Bennu, in particolare, contenga molecole di carbonio e acqua bloccate nei minerali. La sua inaspettata bassa densità, scoperta durante il contatto della sonda con la sua superficie, ha incuriosito gli scienziati. Sebbene la possibilità che Bennu entri in collisione con la Terra sia piccola, comprenderne la composizione è prezioso per considerazioni future.

Fonte:

– NASA (nessun URL fornito)

– Melissa Morris, dirigente del programma Osiris-Rex