La Terra riceverà il campione di asteroide più grande catturato nello spazio

La missione OSIRIS-REx della NASA è destinata a consegnare il più grande campione di asteroidi mai catturato nello spazio, offrendo agli scienziati preziose informazioni sulla formazione dei pianeti miliardi di anni fa. L'atterraggio della navicella spaziale nel deserto dello Utah è previsto per il 24 settembre, con a bordo campioni di rocce e polvere del peso di circa 250 grammi.

Il campione, prelevato dalla superficie dell’asteroide Bennu, situato a oltre 200 milioni di miglia dalla Terra, fornirà una finestra sul tempo in cui il Sole e i pianeti si formavano circa 4.5 miliardi di anni fa. Questa sarà la prima volta che gli Stati Uniti riportano un campione di asteroide, e anche l'Agenzia spaziale canadese avrà un ruolo nella missione fornendo l'altimetro laser OSIRIS-REx.

Il sistema laser ha aiutato a scansionare la superficie di Bennu e a raccogliere informazioni dettagliate sulle sue caratteristiche. Di conseguenza, il Canada riceverà una parte del campione di Bennu per scopi di ricerca. L'obiettivo principale della missione è capire come è iniziata la vita sulla Terra e come si sono formati i pianeti nel sistema solare.

Kim Dait, curatore senior di mineralogia presso il Royal Ontario Museum e parte del team canadese, ha affermato che le rocce raccolte da Bennu risalgono alle primissime fasi della formazione del sistema solare e che il team si aspetta scoperte inaspettate.

Michael Daly, lo scienziato dell'altimetro laser OSIRIS-REx, ha spiegato che l'analisi canadese del campione di asteroide si concentrerà sulla comprensione di come Bennu trattiene e distribuisce il calore. Bennu, un asteroide ricco di carbonio, è più grande dell'Empire State Building di New York e si ritiene che contenga minerali argillosi e strutture rocciose con acqua. La missione potrebbe anche rilevare la presenza di molecole organiche, inclusi zuccheri e amminoacidi, essenziali per la vita.

Lo studio di Bennu non è importante solo per scopi scientifici, ma aiuta anche i ricercatori a prepararsi al potenziale impatto di asteroidi simili sulla Terra in futuro. Il Giappone ha già recuperato piccole quantità di campioni di asteroidi, ma questa missione segna una pietra miliare significativa per gli Stati Uniti.

Fonte:

– Sistema solare della NASA (@NASASolarSystem) su Twitter

– Notizie globali

- The Associated Press