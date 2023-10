La NASA e SpaceX collaborano a una serie di missioni Falcon Heavy

La NASA ha riservato cinque lanci sul razzo Falcon Heavy di SpaceX per una serie di missioni spaziali robotiche nei prossimi anni. La prima di queste missioni è il lancio dell'esploratore di asteroidi Psyche, previsto per giovedì. Il direttore dei lanci della NASA, Tim Dunn, ha dichiarato che il manifesto di SpaceX dei precedenti lanci di Falcon Heavy è stato utile nella preparazione della missione Psyche. Complessivamente, ci sono fino a 10 missioni Falcon Heavy contrattate con SpaceX, cinque delle quali hanno contratti fissi con il Launch Services Program della NASA. Una missione degna di nota è l'Europa Clipper, una missione da 5 miliardi di dollari guidata dal Jet Propulsion Laboratory per esplorare la luna ghiacciata di Giove, Europa. Inoltre, la US Space Force e Astrobotic hanno anche prenotato voli Falcon Heavy per scopi commerciali, inclusi lander lunari e missioni di rifornimento alla stazione lunare Gateway.

Nonostante la concorrenza dello Space Launch System della NASA e del mega-razzo Starship di SpaceX, il Falcon Heavy rimane il razzo commerciale operativo più potente al mondo. Con una capacità di carico di quasi 64 tonnellate, supera qualsiasi altro razzo attualmente disponibile per la NASA. Anche se si prevede che nuovi razzi come il Vulcan della United Launch Alliance e il New Glenn della Blue Origin si avvicineranno in termini di capacità di sollevamento, non sono ancora stati dimostrati. Il Falcon Heavy ha un track record di successo con sette lanci completati dal suo lancio inaugurale nel 2018. SpaceX è stata anche elogiata dalla NASA per aver ampliato i confini del settore e per essersi impegnata nella collaborazione analitica e ingegneristica. Il Falcon Heavy è stato recentemente certificato dalla NASA per lanciare le missioni robotiche più costose dell'agenzia.

Nel complesso, la collaborazione tra NASA e SpaceX sta stimolando la domanda per nove delle dieci missioni Falcon Heavy attualmente nel portafoglio ordini di SpaceX. Dunn ha espresso il suo apprezzamento per le capacità di SpaceX e spera che SpaceX apprezzi il rigore analitico e ingegneristico della NASA nella loro partnership.

