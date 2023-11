L'aereo supersonico X-59 subisce un restyling trasformativo

By

L'aereo supersonico X-59 della NASA, noto per la sua capacità di volare più velocemente della velocità del suono senza creare un boom sonico dirompente, è destinato a subire un notevole restyling. L'aereo sperimentale è recentemente arrivato al laboratorio di verniciatura della Lockheed Martin Skunk Works a Palmdale, in California, dove subirà una sorprendente trasformazione dall'attuale combinazione di metallo opaco e verde a un accattivante design rosso, bianco e blu.

Il rinnovato aspetto dell'X-59 sarà caratterizzato da un corpo prevalentemente bianco, con una parte inferiore "blu sonico" scelta dalla NASA e accenti rossi sulle ali. Questo nuovo strato di vernice non ha solo uno scopo estetico ma offre anche una protezione vitale contro l'umidità e la corrosione, garantendo la durata e la longevità dell'aereo.

Una volta completato il processo di verniciatura, l'X-59 sarà sottoposto a misurazioni complete, comprese valutazioni di peso e forma. Queste valutazioni precise aiuteranno a perfezionare e migliorare le tecniche di modellazione computerizzata, contribuendo in definitiva ai progressi nella tecnologia aerospaziale.

L'X-59 è parte integrante della missione Quest della NASA, che è stata riprogrammata per il 2024. Nel prossimo anno, la NASA prevede di far volare l'aereo sperimentale appena dipinto su varie comunità negli Stati Uniti per valutare la percezione del pubblico riguardo al suono che produce. .

Cathy Bahm, project manager del dimostratore di volo a basso boom, ha espresso il suo entusiasmo per il fatto che il progetto abbia raggiunto questo traguardo significativo. Lei prevede un profondo senso di stupore quando l'X-59 emergerà dalla fabbrica di verniciatura, mentre le immagini sorprendenti danno vita alla visione innovativa della NASA.

Oltre alla sua trasformazione visiva, l’X-59 mira a fornire alla NASA dati preziosi su quello che chiamano “tonfo sonico”. Questa alternativa più silenziosa al boom sonico convenzionale potrebbe potenzialmente portare ad aggiustamenti nelle attuali normative che vietano il volo supersonico sopra le aree popolate. Condividendo questi dati con le autorità di regolamentazione, la NASA cerca di aprire la strada a future possibilità di volo supersonico commerciale.

L'anno a venire è molto promettente per l'aereo supersonico X-59 e Bahm anticipa con impazienza la straordinaria missione che attende l'aereo. Il restyling esterno dell'X-59 rappresenterà visivamente gli straordinari sforzi che ci attendono per questo progetto rivoluzionario.

Domande frequenti (FAQ)

Qual è lo scopo dell'aereo supersonico X-59? L’aereo supersonico X-59 è progettato per volare più velocemente della velocità del suono senza produrre un boom sonico dirompente, il che può aprire la strada a future possibilità di volo supersonico commerciale. Perché la NASA sta dipingendo l'aereo X-59? La NASA sta dando all'X-59 una nuova verniciatura principalmente per motivi estetici, ma serve anche allo scopo di proteggere l'aereo dall'umidità e dalla corrosione. Qual è il significato del "tonfo sonico" dell'X-59? Il “tonfo sonico” dell'X-59 si riferisce ad un'alternativa più silenziosa al tipico boom sonico generato dai voli supersonici. La NASA intende studiare e fornire dati su questo suono alle autorità di regolamentazione, portando potenzialmente ad aggiustamenti nelle regole che regolano il volo supersonico sulle aree popolate. Quando sarà completato il restyling dell'X-59? La trasformazione dell'X-59 sarà completata nel prossimo futuro. Una volta completato il processo di verniciatura, verranno effettuate le misurazioni finali per migliorare ulteriormente le tecniche di modellazione computerizzata.