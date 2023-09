La missione VERITAS Venus della NASA si prepara al lancio studiando le aree vulcaniche in Islanda

La missione VERITAS della NASA per esplorare Venere potrebbe essere sospesa, ma il team scientifico sta sfruttando questo tempo per perfezionare tecnologie e tecniche sulla Terra. Una recente campagna sul campo li ha portati nella regione vulcanica di Askja in Islanda. Quest'area ricorda il duro ambiente di Venere e funge da analogo per studiare i diversi tipi di eruzioni che si verificano sulla superficie del pianeta.

Il team ha raccolto campioni di rocce e superfici vicino al vulcano attivo, che verranno analizzati in laboratorio. Studiando le aree vulcaniche sulla Terra, i ricercatori possono ottenere informazioni dettagliate sulle caratteristiche geologiche di Venere e prepararsi meglio per la futura missione VERITAS.

L'Islanda rappresenta un'opportunità unica per studiare Venere poiché è un paese vulcanico situato in cima a un pennacchio caldo. Le somiglianze tra le caratteristiche geologiche dell'Islanda e Venere lo rendono un luogo ideale per condurre ricerche scientifiche e sviluppare tecnologie che verranno utilizzate nelle future missioni sul pianeta.

Durante la campagna, il team ha anche visitato Fagradalsfjall, nell'Islanda sudoccidentale, per raccogliere ulteriori campioni da analizzare. Nel frattempo, un aereo ha catturato immagini radar della zona dall'alto. Questi sforzi mirano a perfezionare gli algoritmi a bordo di VERITAS, consentendo una migliore identificazione dei cambiamenti superficiali su Venere.

Ci si aspettava che la missione VERITAS fornisse informazioni fondamentali su Venere e la sua superficie, ma i ritardi hanno sospeso queste scoperte. La NASA sta lavorando ad un'altra missione su Venere chiamata DAVINCI, il cui lancio è previsto per il 2029.

Questa esplorazione delle aree vulcaniche in Islanda è un passo cruciale verso la comprensione di Venere e l'avanzamento della nostra conoscenza di altri pianeti nel nostro sistema solare.

Fonte:

– La missione VERITAS Venus della NASA continua i preparativi sulla Terra (NASA)

– Credito immagine: NASA/JPL-Caltech