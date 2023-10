L'esperimento DSOC (Deep Space Optical Communications) della NASA rivoluziona le comunicazioni nello spazio

L'esperimento Deep Space Optical Communications (DSOC) della NASA, una parte della navicella spaziale Psyche dell'agenzia, è stato lanciato il 13 ottobre, segnando un'importante pietra miliare nelle comunicazioni spaziali. DSOC è una tecnologia rivoluzionaria che mira a dimostrare le comunicazioni laser o ottiche oltre il sistema Terra-Luna.

Le comunicazioni laser offrono un salto di qualità nella velocità dei dati, con una capacità da 10 a 100 volte superiore rispetto ai tradizionali sistemi di telecomunicazioni radio utilizzati nei veicoli spaziali. Questa svolta consentirà alle future missioni spaziali di trasmettere immagini ad alta risoluzione, maggiori volumi di dati scientifici e persino video in live streaming sulla Terra.

Il ricetrasmettitore laser DSOC è costituito da un trasmettitore laser nel vicino infrarosso per l'invio di dati ad alta velocità sulla Terra e da una telecamera pionieristica per il conteggio dei fotoni per ricevere raggi laser dalla Terra. Durante i primi due anni del viaggio di Psiche verso l'asteroide ricco di metalli, il DSOC comunicherà con due stazioni terrestri nel sud della California, dimostrando la sua capacità di trasmettere dati ad alta velocità su distanze fino a 240 milioni di miglia (390 milioni di chilometri).

Secondo Abi Biswas, tecnologo del progetto DSOC presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA, le comunicazioni laser si sono già dimostrate efficaci per i satelliti in orbita terrestre e in orbita lunare. Tuttavia, le comunicazioni nello spazio profondo presentano nuove sfide che la tecnologia DSOC mira a superare. In caso di successo, DSOC migliorerà la capacità di restituzione dei dati da 10 a 100 volte, supportando le future ambizioni della NASA come l’invio di astronauti su Marte.

Questa tecnologia innovativa ha il potenziale per rivoluzionare le comunicazioni spaziali, consentendo missioni più efficienti e avanzate per esplorare il nostro sistema solare. Sfruttando la potenza delle comunicazioni laser, la NASA può migliorare le sue scoperte scientifiche e aprire la strada all’esplorazione umana del cosmo.

