Le comunicazioni ottiche nello spazio profondo raggiungono una pietra miliare nella trasmissione di dati laser

Con una svolta significativa, il sistema Deep Space Optical Communications (DSOC), sviluppato dalla NASA, ha trasmesso con successo dati su una distanza monumentale di 10 milioni di miglia utilizzando la tecnologia laser. Questo risultato segna la dimostrazione più lontana mai realizzata di comunicazione ottica, superando di 40 volte la distanza tra la Luna e la Terra.

L'esperimento DSOC, che ha avuto luogo il 14 novembre, ha utilizzato un laser nel vicino infrarosso per codificare e trasmettere dati al telescopio Hale presso l'Osservatorio Palomar del Caltech nella contea di San Diego, in California. Questo sistema di comunicazione laser all’avanguardia è installato a bordo della navicella spaziale Psyche lanciata di recente e mira a inviare dati di test a larghezza di banda elevata sulla Terra durante la fase di dimostrazione tecnologica della durata di due anni.

Gestiti dal Jet Propulsion Laboratory della NASA nel sud della California, sia DSOC che Psyche stanno aprendo la strada ai progressi nella comunicazione spaziale. Lo strumento DSOC, in grado di inviare e ricevere segnali nel vicino infrarosso, si aggancia a un potente faro laser uplink trasmesso dall'Optical Communications Telescope Laboratory presso la Table Mountain Facility del JPL vicino a Wrightwood, in California.

Questa pietra miliare significativa, definita “prima luce” dalla NASA, segna il successo del coordinamento del ricetrasmettitore laser di volo a bordo di Psyche con le risorse di terra. Il ricetrasmettitore, insieme ai sistemi automatizzati, ha regolato il puntamento dei raggi laser, consentendo un'efficiente trasmissione dei dati tra Palomar e la Table Mountain Facility.

Trudy Kortes, direttrice delle dimostrazioni tecnologiche presso la sede della NASA, ha sottolineato l'importanza di raggiungere questo traguardo, affermando che apre la strada a futuri progressi nelle comunicazioni ad alta velocità di dati. Questi progressi consentiranno la trasmissione di informazioni scientifiche, immagini ad alta definizione e persino video in streaming per supportare l’esplorazione umana di Marte.

La riuscita trasmissione dei dati di test tramite i laser sia in uplink che in downlink, nota come “chiusura del collegamento”, rappresenta un obiettivo primario dell’esperimento. Pur riconoscendo le sfide future, i team che lavorano su DSOC e Psyche hanno intrapreso questo viaggio rivoluzionario con determinazione e collaborazione.

FAQ:

D: Cos'è il DSOC?

R: DSOC sta per Deep Space Optical Communications, un sistema di comunicazione spaziale laser sviluppato dalla NASA.

D: Qual è stato il risultato del DSOC?

R: DSOC ha trasmesso con successo dati tramite laser su una distanza di 10 milioni di miglia, superando il precedente record per le comunicazioni ottiche.

D: Qual è lo scopo del DSOC?

R: DSOC mira a dimostrare la trasmissione di dati a larghezza di banda elevata dalle missioni nello spazio profondo, consentendo capacità di comunicazione avanzate per la futura esplorazione dello spazio.

D: Dove è installato DSOC?

R: DSOC è installato a bordo della navicella spaziale Psyche, che è in missione nella fascia principale degli asteroidi tra Marte e Giove.

D: Quali sono gli obiettivi futuri del DSOC?

R: Gli obiettivi futuri del DSOC includono lo sviluppo di comunicazioni con una velocità di dati più elevata per l'invio di informazioni scientifiche, immagini ad alta definizione e streaming video per supportare le missioni umane su Marte.