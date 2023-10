PUGNALE della NASA: un rivoluzionario sistema di allarme per le tempeste solari

La NASA ha sviluppato DAGGER, un sistema di allarme rapido che fornisce avvisi critici sulle imminenti tempeste solari, offrendo un avviso di 30 minuti prima che questi eventi distruttivi colpiscano. Le tempeste solari, causate da improvvise espulsioni di materiale solare dal Sole, possono avere effetti devastanti sulle infrastrutture della Terra, comprese le reti elettriche e le reti di comunicazione.

Incidenti storici, come il blackout del Quebec 35 anni fa e l’evento Carrington oltre 150 anni fa, evidenziano il potenziale distruttivo delle tempeste solari. In risposta all’urgenza dei preparativi, la NASA ha utilizzato una tecnologia avanzata per creare DAGGER, un sistema di allarme rapido rinomato per la sua velocità e precisione senza precedenti.

DAGGER combina intelligenza artificiale (AI) e dati satellitari per prevedere le tempeste solari con notevole efficienza. La NASA ha aggregato dati provenienti da vari satelliti, tra cui ACE, Wind, IMP-8 e Geotail, che monitorano continuamente l'attività solare. Questi satelliti hanno fornito informazioni preziose sulle esplosioni solari. Tuttavia, rilevare un’imminente tempesta solare è solo una parte della sfida; comprendere il suo potenziale impatto sulla Terra è altrettanto importante.

Per affrontare questa sfida, i ricercatori hanno combinato i dati satellitari con le informazioni provenienti dalle stazioni terrestri colpite da precedenti tempeste solari. Questo set di dati completo è servito come base per la formazione di DAGGER, un modello di deep learning all’avanguardia al centro di questo sistema trasformativo.

DAGGER, noto per la sua precisione e risposta rapida, rappresenta un passo avanti significativo negli algoritmi predittivi. La sua caratteristica più notevole è la sua velocità, poiché può prevedere la gravità e la direzione di un evento di tempesta solare in meno di un secondo. Può generare previsioni ogni minuto, un progresso sorprendente rispetto agli algoritmi precedenti che richiedevano molto più tempo.

Gli algoritmi precedenti avevano difficoltà con la complessità computazionale della previsione dell’impatto globale di una tempesta solare. Tuttavia, DAGGER supera questa sfida eseguendo rapidi calcoli di previsione sull’intera superficie della Terra.

Le previsioni locali sono cruciali perché in ogni momento metà della Terra è al buio. La velocità e la copertura globale di DAGGER lo rendono uno strumento prezioso per prevedere e rispondere ai pericoli delle tempeste solari. La sua introduzione come piattaforma open source consente alle società di servizi pubblici e di comunicazione di integrarla nei loro sistemi di valutazione delle minacce prima che si verifichino gli eventi meteorologici più gravi.

Pur non attivando allarmi acustici come gli avvisi di tornado, DAGGER garantisce che le parti interessate siano tempestivamente informate dei potenziali pericoli, molto più velocemente di prima. Lo sviluppo di DAGGER da parte della NASA rappresenta un risultato notevole nella previsione meteorologica spaziale. Con la sua capacità di fornire un avviso avanzato di 30 minuti per le tempeste solari e le sue capacità predittive globali, DAGGER ci fornisce gli strumenti migliori per mitigare le conseguenze potenzialmente catastrofiche di questi fenomeni celesti.

