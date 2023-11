Nuove scoperte su Marte da parte del rover Curiosity della NASA

By

Il rover Curiosity della NASA ha recentemente raggiunto un traguardo notevole, trascorrendo 4000 giorni marziani esplorando il pianeta alieno dal suo atterraggio il 5 agosto 2012. Durante la sua missione estesa, Curiosity ha approfondito l'antica storia di Marte, portando alla luce scoperte affascinanti che fanno luce sul pianeta Marte. clima e abitabilità del pianeta.

Uno dei risultati più significativi del rover è la sua 39esima raccolta di campioni, conosciuta come "Sequoia". Gli scienziati di Curiosity stanno attualmente studiando la roccia polverizzata per ottenere preziose informazioni sul vecchio clima di Marte. Si prevede che l'analisi di "Sequoia" rivelerà come l'atmosfera e l'abitabilità di Marte si siano trasformate dopo che la regione si è saturata di solfati, minerali che probabilmente si sono formati nell'evaporazione dell'acqua salata miliardi di anni fa, quando Marte iniziò a prosciugarsi. Questa conoscenza contribuirà a una comprensione più profonda dell'evoluzione di Marte nel tempo.

Oltre a indagare su "Sequoia", Curiosity ha fatto altre scoperte notevoli che fanno avanzare la nostra comprensione del Pianeta Rosso. Una scoperta degna di nota è l'identificazione di un minerale di solfato di magnesio chiamato starkeyite, che è associato a climi aridi come le condizioni attuali di Marte. Questa scoperta, pubblicata sul Journal of Geophysical Research: Planets, contribuisce alla nostra conoscenza di come l’ambiente marziano si è evoluto fino al suo stato attuale.

Nonostante abbia dovuto affrontare terreni accidentati, polvere e radiazioni, Curiosity ha perseverato nella sua missione. Tuttavia, il rover ha recentemente riscontrato un problema con la fotocamera dello strumento Mast Camera sinistro. Mentre gli scienziati stanno lavorando per risolvere il problema, hanno già preparato piani alternativi, facendo affidamento sulla Mastcam ad alta risoluzione come sistema di imaging principale. Questo aggiustamento potrebbe influenzare la selezione dei siti scientifici e dei percorsi per il rover.

Gli ingegneri della NASA monitorano continuamente le prestazioni della fonte di energia nucleare di Curiosity e prevedono che fornirà energia sufficiente per molti altri anni di funzionamento. Hanno inoltre ideato soluzioni per superare l'usura meccanica del meccanismo di perforazione del rover e dei giunti del braccio robotico, garantendone la longevità su Marte e la continuazione della sua missione essenziale.

Mentre Curiosity vaga per il paesaggio marziano, scoprirà senza dubbio scoperte più accattivanti, ampliando la nostra conoscenza di questo misterioso pianeta e del potenziale della vita microbica del passato. Resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti sulla missione rivoluzionaria della NASA.

