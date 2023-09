Il Rover Curiosity della NASA raggiunge una destinazione precaria su Marte

Il rover Curiosity della NASA su Marte ha raggiunto con successo un'importante destinazione sul Pianeta Rosso chiamata Gediz Vallis Ridge. Si ritiene che questa cresta contenga prove del passato umido di Marte e informazioni su antiche frane. La formazione è stata creata da colate detritiche che trasportavano fango e massi lungo il fianco di una montagna, che alla fine si sono estesi in un'imponente cresta a causa dell'erosione del vento. Il geologo William Dietrich ha affermato che assistere a questi eventi sarebbe stato incredibile e studiarli aiuterà gli scienziati a comprendere meglio eventi simili sulla Terra.

Curiosity ha dovuto affrontare diverse sfide per raggiungere la cresta Gediz Vallis. Ha avuto difficoltà ad accedere alla regione dopo aver scalato una formazione rocciosa conosciuta come Greenheugh Frontone, per poi imbattersi in rocce taglienti chiamate rocce "gator-back". All’inizio di quest’anno ha incontrato difficoltà anche nella Marker Band Valley. Finalmente, dopo tre anni, il rover è riuscito ad accedere in sicurezza alla cresta.

Durante i suoi 11 giorni di permanenza sul crinale, Curiosity ha catturato 136 immagini dell'area utilizzando la sua Mastcam. Queste immagini hanno rivelato rocce scure che hanno avuto origine altrove sulla montagna e frammenti più piccoli che si ritiene provengano dalle parti più alte del Monte Sharp. Il rover ha inoltre fornito agli scienziati una visione ravvicinata di un fenomeno geologico chiamato “ventaglio del flusso di detriti”, in cui i detriti si diffondono a forma di ventaglio.

Dopo aver esplorato con successo la cresta Gediz Vallis, Curiosity si sta ora dirigendo verso un sentiero sopra la cresta per indagare sulla storia acquatica del Monte Sharp. Questa missione fa parte della missione Mars Science Laboratory della NASA, in corso dal 2012, e ha portato Curiosity in varie affascinanti località su Marte.

