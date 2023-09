La missione del satellite CALIPSO Lidar della NASA giunge al termine dopo 17 anni

La missione satellitare lidar CALIPSO (Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observation) della NASA, uno sforzo congiunto tra la NASA e il Centro nazionale francese per gli studi spaziali (CNES), si è conclusa ad agosto dopo 17 anni di attività. Il satellite, che aveva esaurito le sue riserve di carburante e non era in grado di generare energia sufficiente, non funzionava più correttamente. Di conseguenza, è stata presa la decisione di terminare la missione il 1° agosto.

CALIPSO ha utilizzato uno strumento lidar attivo insieme a imager passivi a infrarossi e visibili per esaminare la struttura verticale e le caratteristiche delle nuvole sottili e degli aerosol nell'atmosfera terrestre. I sistemi Lidar e radar emettono raggi di energia verso la Terra e misurano il riflesso di tali raggi da nuvole e aerosol. Rispetto ai sensori passivi che misurano la luce solare o la radiazione riflessa, il lidar è un sensore attivo.

Lanciato il 28 aprile 2006, CALIPSO ha operato in tandem con il sistema radar di profilazione delle nuvole sul satellite CloudSat. Posizionati in orbite sincrone rispetto al sole dal polo nord al polo sud, i due satelliti hanno esaminato la struttura verticale dell'atmosfera e hanno misurato l'altitudine di varie particelle come polvere, sale marino, cenere e fuliggine. Ciò ha fornito agli scienziati osservazioni simultanee uniche e viste 3D senza precedenti della formazione di nuvole e aerosol.

Una delle applicazioni più importanti di CALIPSO è stata il rilevamento e la misurazione dei pennacchi di cenere provenienti da eruzioni vulcaniche. Le osservazioni raccolte da CALIPSO sono state utilizzate dai centri di consulenza sulle ceneri vulcaniche di tutto il mondo per informare gli aviatori commerciali dei potenziali pericoli, garantendo rotte di volo sicure.

Dave Winker, ricercatore principale di CALIPSO, ha espresso un senso di soddisfazione per il successo della missione nel corso della sua lunga durata. La missione di CALIPSO ha fornito dati vitali per comprendere l'atmosfera terrestre e ha contribuito ai progressi nella scienza dell'atmosfera.

Fonte:

– Nasa