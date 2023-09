Nuove informazioni sull'eruzione dell'Eta Carinae rivelate dall'Osservatorio Chandra della NASA

Utilizzando i dati raccolti nell'arco di due decenni dall'Osservatorio a raggi X Chandra della NASA, gli astronomi hanno ottenuto nuove preziose informazioni su un'eruzione dell'Eta Carinae avvenuta a metà del XIX secolo. Le osservazioni sono state combinate per creare un filmato, che mostra fotogrammi di Eta Carinae del 19, 1999, 2003, 2009 e 2014. Analizzando questi dati insieme alle osservazioni della sonda XMM-Newton dell'ESA, gli astronomi sono stati in grado di monitorare l'espansione della stella Eruzione avvenuta circa 2020 anni fa, durante la quale Eta Carinae espulse una massa significativa nello spazio a velocità fino a 180 milioni di miglia all'ora. Questo studio evidenzia come diversi osservatori spaziali possano collaborare per migliorare la nostra comprensione dei cambiamenti a lungo termine nell’universo.

Eta Carinae è un sistema stellare binario costituito da due stelle massicce, di cui una stimata essere 90 volte la massa del Sole e l'altra circa 30 volte la massa del Sole. Nel 1800, Eta Carinae subì una massiccia esplosione conosciuta come la “Grande Eruzione”, durante la quale espulse tra 10 e 45 volte la massa del Sole. Questo materiale formò dense nubi sferiche di gas, note come Nebulosa Homunculus, situate sui lati opposti delle due stelle.

Uno studio precedente, utilizzando i dati di Chandra, aveva scoperto un anello luminoso di raggi X che circondava la Nebulosa Homunculus. Il nuovo filmato creato dai dati di Chandra, insieme a un’immagine profonda formata dall’aggregazione dei dati, offre ulteriori approfondimenti sulla instabile storia di Eta Carinae. Rivela la rapida espansione dell’anello dei raggi X e la presenza di un debole guscio di raggi X precedentemente sconosciuto al di fuori di esso. Si ritiene che il debole guscio di raggi X sia l'onda d'urto della Grande Eruzione del 1840.

Sulla base di questi risultati, i ricercatori ipotizzano che il materiale sia stato espulso da Eta Carinae tra il 1200 e il 1800, anche prima della Grande Eruzione. L'onda d'urto della Grande Eruzione si è poi scontrata con e ha riscaldato questo materiale espulso, formando il luminoso anello di raggi X. Da allora questa onda d'urto ha viaggiato oltre l'anello. Le somiglianze nella forma e nell'orientamento tra il guscio esterno dei raggi X e la Nebulosa Homunculus suggeriscono un'origine comune per entrambe le strutture.

Ulteriori analisi effettuate con il telescopio XMM-Newton hanno rivelato che la luminosità dei raggi X di Eta Carinae è diminuita nel tempo, in linea con le osservazioni precedenti. I ricercatori hanno stimato la luminosità di Eta Carinae nei raggi X durante la Grande Eruzione e l’hanno combinata con la velocità osservata del materiale espulso per determinare che l’eruzione probabilmente consisteva in due esplosioni. La prima esplosione ha comportato la rapida espulsione di una piccola quantità di gas veloce e a bassa densità, producendo l'onda d'urto di raggi X. Ciò fu seguito da un'espulsione più lenta di gas denso, che alla fine formò la Nebulosa Homunculus.

Uno studio precedente condotto da Nathan Smith dell’Università dell’Arizona aveva suggerito che la Grande Eruzione fosse stata causata dalla fusione di due stelle all’interno del sistema stellare triplo. Questa spiegazione potrebbe anche spiegare la struttura ad anello osservata nei raggi X, poiché la fusione avrebbe espulso il materiale su un piano piatto.

Le nuove informazioni ottenute dall’Osservatorio a raggi X Chandra offrono una comprensione più profonda dell’affascinante storia di Eta Carinae, suggerendo che sia sopravvissuta a un’esplosione estremamente potente che normalmente distruggerebbe una stella.

Fonte: The Astrophysical Journal