La missione OSIRIS-REx della NASA trova prove di acqua e carbonio nel campione dell'asteroide Bennu

La missione OSIRIS-REx della NASA ha rivelato entusiasmanti scoperte iniziali sul campione di asteroide Bennu di 4.5 miliardi di anni, che è stato recentemente riportato sulla Terra. Le analisi preliminari del campione indicano la presenza di acqua e un alto contenuto di carbonio, suggerendo la possibilità di trovare all'interno della roccia gli elementi costitutivi della vita sulla Terra. Questi risultati segnano una pietra miliare significativa nello studio del nostro vicinato celeste.

Il campione raccolto da OSIRIS-REx è il più grande campione di asteroide ricco di carbonio mai consegnato sulla Terra. L'amministratore della NASA Bill Nelson ha espresso il suo entusiasmo, affermando che questo campione contribuirà in modo significativo alla nostra comprensione delle origini della vita sul nostro pianeta per le generazioni future. Tuttavia, sono necessarie ulteriori analisi per comprendere appieno la natura dei composti del carbonio scoperti nel campione.

Il significato di questa scoperta va oltre la ricerca delle origini della vita. Le rocce e la polvere raccolte da Bennu offrono un’opportunità unica per studiare come si è formato il nostro sistema solare e come sono stati generati i materiali che potrebbero aver portato allo sviluppo della vita sulla Terra. Inoltre, consente agli scienziati di esplorare misure in grado di proteggere il nostro pianeta da potenziali collisioni di asteroidi.

La missione OSIRIS-REx ha cercato di raccogliere 60 grammi di materiale di asteroidi. Tuttavia, durante l'esame del campione al suo ritorno, gli scienziati hanno scoperto un'abbondanza di materiale bonus asteroide. Con questo materiale aggiuntivo inaspettato, il processo di manipolazione e contenimento del campione principale è stato rallentato.

Gli scienziati hanno eseguito un'analisi preliminare del materiale bonus, utilizzando varie tecniche come la microscopia elettronica a scansione, misurazioni a infrarossi, diffrazione di raggi X e analisi degli elementi chimici. I risultati di queste analisi hanno fornito evidenza di abbondante carbonio e acqua nel campione, confermando i risultati iniziali.

Il team scientifico di OSIRIS-REx continuerà a studiare e caratterizzare i campioni nei prossimi due anni. Almeno il 70% del campione sarà conservato per future ricerche da parte di scienziati di tutto il mondo. Questo prezioso materiale sarà a disposizione di un gruppo di oltre 200 scienziati provenienti da varie istituzioni a livello globale.

Inoltre, i campioni verranno prestati a istituzioni importanti come lo Smithsonian Institution, lo Space Center Houston e l'Università dell'Arizona per essere esposti al pubblico. Queste manifestazioni pubbliche permetteranno alle persone di ammirare gli straordinari risultati della missione OSIRIS-REx e di conoscere meglio le meraviglie del nostro sistema solare.

Fonti: NASA