Nuova missione diretta alla Stazione Spaziale per studiare le onde atmosferiche

L'Atmospheric Waves Experiment (AWE) della NASA si sta preparando per la sua prossima missione verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). La missione, il cui lancio è previsto per il 9 novembre 2023, mira a studiare le onde atmosferiche e i loro effetti sulla meteorologia spaziale analizzando il bagliore naturale dell’aria della Terra.

AWE, sviluppato dallo Space Dynamics Laboratory della Utah State University, sarà montato all'esterno della ISS. Da questa posizione osserverà le ondulazioni nell'aria chiamate onde di gravità atmosferica (AGW). Queste onde, che possono essere causate da vari eventi meteorologici come tornado e temporali, si estendono fino allo spazio e possono interrompere i segnali satellitari e di comunicazione.

Misurando gli AGW nella mesopausa, uno strato atmosferico a circa 54 miglia (87 chilometri) di altitudine, AWE fornirà informazioni cruciali sugli impatti degli AGW sulla meteorologia spaziale. Questa sarà la prima volta che gli AGW, in particolare quelli su piccola scala, verranno misurati a livello globale durante la mesopausa.

La mesopausa è il luogo in cui gli AGW vengono rivelati da bande colorate di luce note come bagliore d'aria. AWE rileverà queste onde registrando le variazioni nella luce infrarossa, che non è visibile all'occhio umano. Monitorando la luminosità del bagliore infrarosso mentre le onde lo attraversano, AWE consentirà agli scienziati di determinare le dimensioni, la potenza e la dispersione degli AGW in modo più accurato rispetto alle missioni precedenti.

La strumentazione di AWE include l'Advanced Mesospheric Temperature Mapper (AMTM), che consiste di quattro telescopi. L’AMTM scansionerà la mesopausa e misurerà la luminosità della luce a lunghezze d’onda specifiche per creare mappe di temperatura che rivelino il movimento degli AGW nell’atmosfera.

Questa missione segna un significativo passo avanti nella nostra comprensione degli AGW e del loro impatto sulla meteorologia spaziale. Lo studio completo condotto da AWE sugli AGW nella mesopausa fornirà dati preziosi per i futuri sistemi di comunicazione e tracciamento satellitare.

FAQ

D: Cos'è AWE?

R: AWE sta per Atmospheric Waves Experiment, una missione sviluppata dalla Utah State University per studiare le onde atmosferiche e i loro effetti sulla meteorologia spaziale.

D: Cosa misurerà AWE?

R: AWE misurerà le onde di gravità atmosferica (AGW), che si estendono dal livello più basso dell'atmosfera allo spazio.

D: In che modo AWE studierà gli AGW?

R: AWE osserverà le variazioni del bagliore d'aria infrarosso alla mesopausa, uno strato atmosferico a circa 54 miglia di altitudine, per rilevare e analizzare gli AGW.

D: Quali sono i potenziali impatti degli AGW sulla meteorologia spaziale?

R: Gli AGW possono disturbare i segnali satellitari e di comunicazione, rendendo fondamentale comprenderne il comportamento e gli effetti sulla meteorologia spaziale.

D: In che modo AWE contribuirà alla comunicazione e al tracciamento satellitare?

R: Fornendo misurazioni dettagliate degli AGW, AWE informerà lo sviluppo dei futuri sistemi di comunicazione e tracciamento satellitare.