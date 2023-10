Il robot Astrobee della NASA ritorna sulla Stazione Spaziale Internazionale

Il robot giallo Astrobee della NASA, chiamato Honey, è tornato con successo alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) dopo essere stato riparato sulla Terra. La flotta Astrobee è composta da tre robot a forma di cubo, tra cui Honey, Bumble (blu) e Queen (verde). Questi robot sono stati progettati per assistere gli astronauti assumendo compiti di manutenzione ed eseguendo esperimenti in microgravità.

Durante la recente missione di Honey, è stato in grado di sganciarsi dalla sua stazione di attracco, manovrare attraverso la stazione spaziale e attraccarsi nuovamente con successo senza alcuna supervisione da parte dell'equipaggio. Ciò dimostra la capacità del robot di operare in modo autonomo ed eseguire compiti senza la necessità di una costante supervisione umana.

I robot Astrobee sono stati consegnati per la prima volta alla ISS nel 2019 e da allora sono impegnati in varie attività, tra cui manovre a mezz’aria e volo autonomo. Si sono rivelati strumenti preziosi per astronauti, ricercatori e studenti, poiché possono documentare esperimenti, fare inventari e fungere da piattaforma di ricerca per condurre esperimenti in microgravità.

Honey è tornata sulla Terra per la manutenzione della navicella spaziale SpaceX CRS-23 nel settembre 2021. Dopo un pit stop di due anni, è stata rilanciata nello spazio a bordo di una nave Cygnus della Northrop Grumman nell'agosto 2023. La riattivazione di Honey è stata supervisionata dalla NASA l'astronauta Woody Hoburg, che ha esperienza di lavoro con gli Astrobee e ha partecipato a una competizione di robotica che coinvolgeva i robot presso il Massachusetts Institute of Technology all'inizio di quest'anno.

I robot Astrobee sono dotati di software e di un sistema di docking per la ricarica. Navigano attraverso la stazione spaziale utilizzando ventilatori elettrici e fanno affidamento su telecamere e sensori per muoversi. Ogni robot è dotato di un braccio che gli consente di aggrapparsi ai corrimano della ISS ed eseguire compiti o riposarsi quando necessario.

Dal loro arrivo sulla ISS, gli Astrobee hanno condotto 750 ore e 100 attività di ricerca, fornendo dati preziosi alla NASA. Sono stati utilizzati anche da studenti e scienziati ospiti, fornendo diverse funzionalità per eseguire esperimenti all'interno della stazione spaziale.

I robot Astrobee sono un'evoluzione della precedente generazione di piccoli freeflyer chiamati SPHERES. Sebbene SPHERES abbia concluso i suoi esperimenti nel 2019, le lezioni apprese da quella ricerca sono state incorporate nello sviluppo dei robot Astrobee.

Nel complesso, il ritorno con successo del robot Astrobee Honey alla ISS segna un’altra pietra miliare nell’uso della tecnologia robotica per assistere gli astronauti e condurre ricerche nello spazio.

– Funzionari della NASA

– Twitter (Woody Hoburg)

– Immagini NASA/JSC