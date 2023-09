La missione OSIRIS-REx: riportare sulla Terra esemplari di roccia aliena

By

Una navicella spaziale della NASA, la missione OSIRIS-REx, concluderà il suo viaggio di sette anni verso un asteroide e tornerà sulla Terra questo fine settimana. La missione mira a riportare indietro esemplari di roccia incontaminati provenienti da un mondo alieno, che potrebbero fornire preziose informazioni sulla formazione della vita. Si prevede che la navicella spaziale atterrerà nello Utah, con eventi pianificati per proteggere la capsula del campione dell'asteroide, trasportarla al Johnson Space Center di Houston e quindi aprirla per ulteriori esami.

La missione OSIRIS-REx è iniziata nel 2011, dopo anni di brainstorming e proposte. La navicella spaziale, costruita e gestita da Lockheed Martin, è stata scelta dalla NASA per intraprendere la missione, che prevede di riportare il materiale dell'asteroide sulla Terra per un'analisi dettagliata. L'investigatore principale della missione, Dante Lauretta, ha immaginato gli eventi della missione per quasi due decenni.

Si ritiene che Bennu, l'asteroide bersaglio, sia una reliquia rimasta della storia antica del Sistema Solare. Gli scienziati sperano che il materiale raccolto da Bennu possa fornire risposte a domande fondamentali sull'origine della vita sulla Terra. La capsula di ritorno dei campioni, attualmente attaccata alla navicella spaziale OSIRIS-REx, contiene il più grande campione incontaminato di materiale extraterrestre mai riportato da oltre la Luna.

L'atterraggio della navicella segnerà l'inizio della fase successiva della missione, mentre gli scienziati si prepareranno ad esaminare il materiale dell'asteroide. I ricercatori raccoglieranno campioni di suolo e acqua dal deserto dello Utah per garantire che non vi sia alcuna contaminazione dei campioni. L’obiettivo finale è acquisire una migliore comprensione delle nostre origini e della formazione della vita.

Fonte:

– NASA: sito web della missione OSIRIS-REx

– Università dell’Arizona: Pagina della missione OSIRIS-REx