Nuova missione per OSIRIS-REx: investigazione sull'asteroide Apophis

La navicella spaziale OSIRIS-REx della NASA ha recentemente completato un compito importante, trasportando un campione raccolto dall'asteroide Bennu sulla superficie terrestre. Tuttavia, la navicella stessa non è atterrata sulla Terra. Invece, ha rilasciato il prezioso carico mentre continuava il suo viaggio. Con il campione al sicuro nelle mani dei ricercatori, alla navicella spaziale è stato ora dato un nuovo nome e una nuova missione: OSIRIS-APEX.

La navicella spaziale dal nuovo nome intraprenderà un viaggio per indagare su un altro asteroide, Apophis. Questo particolare asteroide ha guadagnato l'infamia quando è stato scoperto nel 2004 a causa delle preoccupazioni che potesse potenzialmente avere un impatto sulla Terra nel 2029. Tuttavia, osservazioni successive e un'attenta modellazione hanno confermato che non esiste un pericolo immediato di collisione. Tuttavia, Apophis passerà comunque relativamente vicino al nostro pianeta.

Dani DellaGiustina, il nuovo ricercatore principale della missione OSIRIS-APEX presso l'Università dell'Arizona, sottolinea l'importanza di Apophis. “Anche se non avrà un impatto sulla Terra nel 2029, ci avvicinerà molto”, spiega DellaGiustina. L’asteroide, largo circa 340 metri, si avvicinerà entro 20,000 miglia dal nostro pianeta nell’aprile 2029. Questa vicinanza è un evento raro, poiché si verifica solo una volta ogni 7,500 anni per asteroidi di queste dimensioni.

Apophis è classificato come un asteroide di tipo S, composto principalmente da materiali silicati o pietrosi, simile a Bennu. Studiando sia Bennu che Apophis, gli scienziati sperano di acquisire una comprensione più profonda degli asteroidi che potrebbero potenzialmente rappresentare una minaccia per la Terra in futuro. I ricercatori mirano a indagare la forza e la densità di Apophis, informazioni cruciali per creare efficaci strategie di difesa planetaria e svelare i misteri della formazione e dell’evoluzione degli asteroidi.

Amy Simon, scienziata del progetto della missione OSIRIS-APEX, riconosce che lo studio di Bennu ha fornito preziose informazioni ma ha anche sollevato ulteriori domande. La combinazione dei dati ottenuti da Bennu e Apophis contribuirà alla nostra crescente conoscenza di questi corpi celesti e del loro potenziale impatto sul nostro pianeta.

Con la sua nuova missione destinata a esplorare i misteri di Apophis, OSIRIS-APEX è pronto ad espandere ulteriormente la nostra comprensione degli asteroidi e delle loro implicazioni per il futuro della Terra.

FAQ

D: Perché la navicella spaziale OSIRIS-REx ha rilasciato il campione raccolto dall'asteroide Bennu?

R: La navicella spaziale OSIRIS-REx ha rilasciato il campione raccolto da Bennu sulla Terra mentre passava per continuare il suo viaggio senza atterrare sulla Terra.