La NASA recupera con successo campioni dall'asteroide Bennu

La missione OSIRIS-REx della NASA ha raggiunto un traguardo significativo recuperando campioni dall'asteroide Bennu. La navicella spaziale ha riportato indietro circa 250 grammi di roccia e polvere, che saranno trasportati al Johnson Space Center della NASA a Houston, in Texas, per ulteriori analisi. Questo segna il primo ritorno di un campione di asteroide americano nella storia e si prevede che approfondirà la nostra comprensione dell’origine del nostro sistema solare.

La navicella spaziale OSIRIS-REx ha rilasciato la capsula campione verso l'atmosfera terrestre ed è atterrata sullo Utah Test and Training Range del Dipartimento della Difesa vicino a Salt Lake City. La capsula è stata trasportata in elicottero in una camera bianca temporanea, dove è ora collegata a un flusso continuo di azoto per garantire che il campione rimanga puro per l'analisi scientifica.

I campioni recuperati verranno smontati e pesati e verrà creato un inventario delle rocce e delle polveri. Nel corso del tempo, pezzi di Bennu verranno distribuiti agli scienziati di tutto il mondo. Ciò consentirà ai ricercatori di fare scoperte che miglioreranno la nostra conoscenza della formazione dei pianeti, nonché dell’origine delle sostanze organiche e dell’acqua che hanno contribuito alla vita sulla Terra.

Inoltre, lo studio di Bennu, un asteroide potenzialmente pericoloso, aiuterà gli scienziati a comprendere meglio i tipi di asteroidi che potrebbero rappresentare una minaccia per il nostro pianeta in futuro. Il successo del recupero dei campioni di Bennu è una testimonianza delle capacità tecnologiche della NASA e farà avanzare ulteriormente la nostra comprensione dell'universo.

Definizioni:

– OSIRIS-REx: Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification and Security – Regolith Explorer, una missione spaziale della NASA per studiare l’asteroide Bennu e riportare un campione sulla Terra.

– Bennu: un asteroide situato vicino alla Terra che è stato studiato dalla missione OSIRIS-REx per comprenderne la composizione e le origini.