Il lancio della navicella spaziale Psyche della NASA potrebbe essere ritardato a causa del maltempo

La NASA si sta preparando per il lancio della sua navicella spaziale Psyche, destinata ad esplorare un asteroide ricco di metalli. Tuttavia, condizioni meteorologiche sfavorevoli al Kennedy Space Center in Florida potrebbero potenzialmente ritardare il decollo. Il lancio è attualmente previsto per giovedì 12 ottobre, alle 10:16 ET, utilizzando il razzo Falcon Heavy di SpaceX. Ma la NASA ha annunciato che esiste solo il 20% di possibilità di condizioni meteorologiche accettabili, con preoccupazioni per la formazione di nubi e l’attività del campo elettrico.

Fortunatamente, il team della missione ha tempo fino al 25 ottobre per inviare la navicella spaziale in viaggio se il tempo interrompe il lancio di giovedì. La missione Psiche è degna di nota perché sarà la prima volta che verrà esplorato un asteroide con una superficie ricca di metalli. Gli scienziati ritengono che l'asteroide contenga grandi quantità di metallo, al contrario di roccia o ghiaccio.

La navicella spaziale percorrerà l'impressionante distanza di 2.2 miliardi di miglia per raggiungere l'asteroide, impiegando quasi sei anni per completare il suo viaggio tra Marte e Giove. Una volta arrivata, la navicella spaziale Psyche inizierà ad analizzare l'asteroide largo 170 miglia utilizzando vari strumenti scientifici. L'obiettivo è acquisire una comprensione più profonda delle prime fasi del sistema solare e della formazione di pianeti rocciosi come la Terra e Marte.

Questa missione segnerà l'ottavo volo del razzo Falcon Heavy di SpaceX dal suo lancio iniziale nel 2018. Il Falcon Heavy è considerato uno dei razzi più potenti attualmente in funzione. Oltre alla missione Psiche, la NASA si sta preparando a svelare il suo primo campione di roccia raccolto da un asteroide e riportato sulla Terra. L'attesissimo evento sarà trasmesso in diretta streaming.

Fonti: NASA, raccomandazioni degli editori