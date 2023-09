Il razzo lunare Artemis II della NASA raggiunge un traguardo importante con l'integrazione dei motori RS-25

Il razzo Lunare Artemis II della NASA ha raggiunto un traguardo significativo poiché tutti e quattro i motori RS-25 sono stati integrati con successo nello stadio principale presso la struttura di assemblaggio Michoud della NASA a New Orleans. Questo segna la missione inaugurale con equipaggio all'interno del programma Artemis, segnalando progressi verso l'obiettivo dell'agenzia di riportare gli esseri umani sulla superficie lunare.

Il processo di integrazione è iniziato l'11 settembre, con i tecnici che hanno fissato il primo motore allo stadio centrale del razzo Space Launch System (SLS). Il secondo, il terzo e il quarto motore furono successivamente installati rispettivamente il 15, 19 e 20 settembre. A collaborare con la NASA per questo risultato sono stati Aerojet Rocketdyne, l'appaltatore principale per i motori RS-25, e Boeing, l'appaltatore principale per lo stadio principale.

La fase successiva per i team ha coinvolto il fissaggio dei motori al palco e l'integrazione perfetta dei sistemi di propulsione ed elettrici all'interno della struttura. Il palco centrale SLS, che si trova ad un'altezza impressionante di 212 piedi, funge da base del razzo Lunare. I suoi due serbatoi di propellente contengono oltre 733,000 galloni di propellente liquido super-refrigerato che alimenterà i quattro motori RS-25. Inoltre, il palco ospita i computer di volo, l'avionica e i sistemi elettrici, che fungono da sistema nervoso centrale del razzo.

Durante la missione Artemis II, i motori RS-25 genereranno collettivamente una notevole spinta di 2 milioni di libbre, spingendo l'equipaggio oltre l'orbita terrestre bassa per il loro viaggio sulla Luna. Questa missione rappresenta un passo cruciale verso l’obiettivo generale della NASA di far sbarcare la prima donna e la prima persona di colore sulla Luna.

Lo stadio principale SLS svolge un ruolo fondamentale nella strategia di esplorazione dello spazio profondo della NASA, lavorando in tandem con la navicella spaziale Orion e il Gateway lunare in orbita attorno alla Luna. Insieme ai sistemi di atterraggio umano commerciali, questi elementi sono fondamentali per consentire una presenza umana prolungata sulla superficie lunare. In particolare, l’SLS è l’unico razzo in grado di trasportare Orion, astronauti e rifornimenti essenziali sulla Luna in un’unica missione.

Nel complesso, la riuscita integrazione dei motori RS-25 nello stadio principale del razzo Lunare Artemis II della NASA rappresenta un progresso significativo verso l’ambizione dell’agenzia di riportare gli astronauti sulla Luna e aprire la strada a una nuova era di esplorazione lunare.

Fonte:

NASA – https://www.nasa.gov/