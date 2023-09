L'elicottero della NASA su Marte stabilisce un nuovo record di altitudine sul pianeta rosso

By

L'elicottero Marte della NASA, Ingenuity, ha raggiunto un nuovo record di volo sul pianeta rosso. Durante il suo 59esimo volo, Ingenuity ha raggiunto un'altitudine di 20 metri, superando di 6 metri il suo precedente record.

L'ultimo risultato di Ingenuity è stato annunciato dal Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA, che sta supervisionando la missione che coinvolge anche il rover Perseverance. Il volo si è concentrato principalmente sullo spingere Ingenuity a raggiungere un nuovo record di altezza, atterrando nello stesso punto da cui era decollato.

Dal suo primo volo nell’aprile 2021, Ingenuity ha compiuto progressi significativi. Durante il suo volo iniziale, è rimasto sospeso a 3 metri sopra la superficie marziana per 39.1 secondi, dimostrando che poteva effettuare il volo a motore nonostante la sottile atmosfera di Marte. I voli successivi hanno visto Ingenuity rimanere in aria fino a 169.5 secondi, coprire distanze fino a 709 metri e raggiungere velocità fino a 15 miglia orarie (6.5 metri al secondo).

Le prestazioni di Ingenuity hanno superato le aspettative, con l'elicottero che ha assistito il rover Perseverance catturando riprese aeree per la pianificazione del percorso nel cratere Jezero. Inoltre, Ingenuity ha dimostrato la sua resilienza riprendendosi da vari problemi tecnici lungo il percorso.

La NASA prevede di utilizzare le conoscenze acquisite da Ingenuity per sviluppare versioni più avanzate dell’elicottero per le future missioni su Marte e potenzialmente anche per missioni oltre il pianeta rosso.

Fonte:

– Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA