– La NASA sviluppa ugelli per motori a razzo in alluminio stampati in 3D per voli nello spazio profondo

La NASA è alla continua ricerca di modi per ridurre il peso dei razzi per rendere i viaggi spaziali più efficienti ed economici. Un'area di interesse è lo sviluppo di materiali leggeri in grado di resistere alle condizioni estreme dello spazio. Recentemente, la NASA ha ottenuto un significativo passo avanti in questo settore con lo sviluppo e il test di un ugello per motore a razzo stampato in 3D in alluminio.

L'alluminio è un materiale ideale per componenti leggeri poiché ha una densità inferiore e un rapporto resistenza/peso più elevato rispetto alla maggior parte dei metalli. Tuttavia, presenta dei limiti, quali la bassa tolleranza al calore estremo e la tendenza a rompersi durante la saldatura. Questi fattori lo hanno reso inadatto fino ad ora alla produzione additiva di parti di motori a razzo.

Il progetto RAMFIRE (Reactive Additive Manufacturing for the Fourth Industrial Revolution) della NASA mira a superare queste limitazioni creando un tipo di alluminio saldabile che sia sufficientemente resistente al calore da poter essere utilizzato sui motori a razzo. Gli ingegneri del Marshall Space Flight Center della NASA hanno collaborato con Elementum 3D per sviluppare una nuova variante di alluminio nota come A6061-RAM2 e polvere specializzata da utilizzare nel processo di stampa 3D.

Gli ugelli RAMFIRE stampati in 3D sono progettati con canali interni per mantenere l'ugello fresco e prevenirne lo scioglimento. Sono inoltre costruiti come un unico pezzo, riducendo la necessità di più incollaggi e riducendo significativamente i tempi di produzione. Gli ugelli prodotti in modo tradizionale possono richiedere fino a mille parti unite individualmente.

Gli ugelli RAMFIRE sono stati sottoposti a test rigorosi, inclusi test a fuoco caldo con ossigeno liquido e idrogeno liquido e camere di pressione superiori a 825 libbre per pollice quadrato (psi). Gli ugelli hanno resistito a queste condizioni estreme e hanno raggiunto quasi 10 minuti di autonomia, dimostrando la loro capacità di funzionare in ambienti difficili dello spazio profondo.

Oltre agli ugelli del motore a razzo, il materiale in alluminio RAMFIRE e il processo di produzione additiva sono stati utilizzati per creare altri componenti avanzati, tra cui un ugello aerospike da 36 pollici di diametro e un serbatoio con camicia sottovuoto per applicazioni di fluidi criogenici.

Questa svolta negli ugelli dei motori a razzo in alluminio stampati in 3D ha il potenziale per rivoluzionare i voli nello spazio profondo, consentendo la produzione di componenti leggeri per razzi in grado di resistere a carichi strutturali elevati. Ci avvicina di un passo all’obiettivo di inviare gli esseri umani sulla Luna, su Marte e oltre.

Fonte:

– La NASA sviluppa ugelli per motori a razzo in alluminio stampati in 3D per voli nello spazio profondo