La missione OSIRIS-REx della NASA consegna sulla Terra campioni promettenti dell'asteroide Bennu

La missione OSIRIS-REx della NASA ha consegnato con successo campioni dell'asteroide Bennu sulla Terra, fornendo agli scienziati una grande quantità di dati da studiare. L'analisi iniziale del campione ha rivelato che Bennu è ricco di acqua e composti contenenti carbonio, rendendolo una risorsa preziosa per indagare sulle origini della vita sul nostro pianeta. Il campione è il più grande campione di asteroide ricco di carbonio mai raccolto e contribuirà alla nostra comprensione della formazione e dell’evoluzione del nostro sistema solare.

La navicella spaziale OSIRIS-REx è stata lanciata nel 2016 e ha raggiunto Bennu nel 2018 dopo 22 mesi di studio dell'asteroide dall'orbita. Nell'ottobre 2020, la sonda spaziale ha effettuato un drammatico campionamento, raccogliendo una grande quantità di materiale dalla superficie porosa di Bennu. Mentre parte della terra e dei ciottoli sono fuggiti nello spazio durante il processo di raccolta, la maggior parte del campione è stata fissata con successo nel contenitore della navicella.

La capsula di ritorno che trasportava il campione è atterrata nello Utah nel settembre 2021 ed è stata trasportata al Johnson Space Center della NASA a Houston per l'elaborazione e la cura. L'esatta quantità di materiale raccolto è ancora sconosciuta, ma le stime suggeriscono che si aggiri intorno a 8.8 once (250 grammi), superando il requisito di missione di 2.1 once (60 grammi). Nei prossimi mesi e anni, parti del campione verranno distribuite ai ricercatori di tutto il mondo per uno studio dettagliato.

Gli scienziati sperano che l'analisi del campione di Bennu possa fornire informazioni sull'identità dei composti del carbonio e sul loro ruolo nell'origine della vita sulla Terra. Si prevede inoltre che lo studio dell'asteroide rivelerà importanti informazioni sulla formazione e l'evoluzione del nostro sistema solare. La navicella spaziale OSIRIS-REx continuerà la sua missione e viaggerà verso un altro asteroide chiamato Apophis, dove condurrà ulteriori indagini nel 2029.

Fonti: amministratore della NASA Bill Nelson, Dante Lauretta (investigatore principale presso l'Università dell'Arizona)