La NASA seleziona SpaceX per il lancio di piccoli satelliti per studiare il meteo spaziale

La NASA ha scelto SpaceX per lanciare i satelliti Tandem Reconnection e Cusp Electrodynamics Reconnaissance Satellites (TRACERS) come parte di una missione di rideshare nel 2025. I piccoli satelliti TRACERS esploreranno la meteorologia spaziale e la magnetosfera dall'orbita terrestre bassa. La data di lancio non è stata ancora stabilita, ma si prevede che avvenga non prima di aprile 2025.

I due veicoli spaziali TRACERS sono costruiti dalla Millennium Space Systems. Una volta dispiegati in un'orbita sincrona con il sole, passeranno ripetutamente attraverso la cuspide polare della magnetosfera terrestre. Questa regione è dove le linee del campo magnetico si piegano verso i poli nord e sud. La missione si concentrerà sullo studio delle interazioni note come riconnessione magnetica tra il vento solare e la magnetosfera terrestre.

La NASA ha originariamente selezionato la missione TRACERS nel 2019 come missione eliofisica Small Explorer (SMEX). Inizialmente era stato pianificato il lancio come carico utile secondario con un'altra missione SMEX, PUNCH (Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere). Tuttavia, la NASA ha recentemente deciso di lanciare PUNCH sullo stesso razzo Falcon 9 dello spettrofotometro per la missione History of the Universe, Epoch of Reionization e Ices Explorer (SPHEREx) nel 2025.

Il valore specifico dell’ordine assegnato a SpaceX per la missione TRACERS non è stato divulgato dalla NASA a causa della sensibilità alla concorrenza. Tuttavia, la NASA ha stanziato 3.593 milioni di dollari per il contratto VADR (Venture Class Acquisition of Dedicated and Rideshare) di SpaceX in relazione a questo ordine di attività.

Nel complesso, la missione TRACERS contribuirà a una migliore comprensione della meteorologia spaziale e delle complesse interazioni tra la Terra e il Sole. Si tratta di un altro significativo passo avanti negli sforzi della NASA volti a esplorare e studiare l’ambiente spaziale circostante.

Fonte:

– NASA [Nessun URL specifico]