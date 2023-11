L'affascinante campo magnetico della mano cosmica

By

I telescopi spaziali a raggi X della NASA hanno fatto una scoperta straordinaria, svelando le “ossa” del campo magnetico di un’affascinante struttura a forma di mano nello spazio. La mano cosmica spettrale, conosciuta come MSH 15-52, continua ad incuriosire gli scienziati mentre pennacchi di particelle di materia energizzata e antimateria emanano dal suo palmo.

La pulsar PSR B1509-58, situata alla base del “palmo” della nebulosa, è stata osservata per la prima volta dall'Osservatorio a raggi X Chandra della NASA nel 2001. La distanza tra MSH 15-52 e la Terra è l'incredibile cifra di 16,000 anni luce.

Il recente studio innovativo condotto da Roger Romani e dal suo team presso l'Università di Stanford ha utilizzato l'Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), il più recente telescopio a raggi X della NASA. Nel corso di 17 giorni, l’IXPE ha monitorato da vicino MSH 15-52, fornendo informazioni senza precedenti sul suo campo magnetico.

Analizzando le particelle cariche che producono i raggi X e il loro viaggio lungo il campo magnetico, i ricercatori hanno acquisito una comprensione più profonda della struttura della nebulosa. Il campo magnetico determina la direzione del campo elettrico dei raggi X, portando a ciò che gli scienziati chiamano polarizzazione dei raggi X.

Sorprendentemente, il grado di polarizzazione osservato in MSH 15-52 ha superato il livello massimo previsto dagli studi teorici. Questi intensi livelli di polarizzazione indicano un campo magnetico altamente coerente e rettilineo in alcune regioni della nebulosa del vento della pulsar, il che implica una turbolenza minima.

Combinando i dati di Chandra e IXPE, gli astronomi stanno mettendo insieme i pezzi del puzzle dell’iniezione di particelle e della modellatura ambientale da parte delle pulsar. I dati a raggi X sono integrati dai dati a infrarossi della Dark Energy Camera, consentendo una comprensione olistica di MSH 15-52.

Josephine Wong, coautrice dello studio, ha sottolineato il potenziale di trasformazione dei raggi X nel rivelare informazioni nascoste. Proprio come i raggi X nella diagnostica medica, i raggi X nello spazio offrono una prospettiva unica sull’universo.

Una delle caratteristiche più intriganti di MSH 15-52 è l’intenso getto di raggi X diretto verso il suo “polso”. La polarizzazione in questa regione caotica è bassa a causa dei campi magnetici intrecciati in modo intricato. Tuttavia, quando il getto si avvicina al suo terminale, la polarizzazione aumenta in modo significativo poiché le linee del campo magnetico si raddrizzano e diventano più uniformi.

Comprendere la storia della vita delle particelle di materia altamente energetica e di antimateria che circondano le pulsar fornisce preziose informazioni sul loro ruolo di acceleratori di particelle. Le scoperte fatte nell’ambito di MSH 15-52 fanno luce sugli affascinanti meccanismi all’opera in questi fenomeni cosmici.

FAQ

1. Cos'è MSH 15-52?

MSH 15-52 è una straordinaria struttura a forma di mano nello spazio, caratterizzata da pennacchi di particelle di materia energizzata e antimateria.

2. Quanto dista MSH 15-52 dalla Terra?

MSH 15-52 si trova a circa 16,000 anni luce dalla Terra.

3. In che modo la NASA ha studiato MSH 15-52?

La NASA ha utilizzato l’Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), il suo nuovissimo telescopio a raggi X, per monitorare da vicino MSH 15-52 per 17 giorni e raccogliere dati cruciali sul suo campo magnetico.

4. Cos'è la polarizzazione dei raggi X?

La polarizzazione dei raggi X si riferisce alla direzione del campo elettrico dei raggi X, che è determinata dal campo magnetico della sorgente di raggi X.

5. Qual è il significato dell'intenso getto di raggi X nell'MSH 15-52?

L’intenso getto di raggi X in MSH 15-52 fornisce preziose informazioni sull’iniezione di particelle e sui processi di modellamento ambientale delle pulsar.