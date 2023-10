Uno sguardo alla nebulosa del vento pulsar e alle “ossa” del campo magnetico

By

Le pulsar, stelle di neutroni rotanti con forti campi magnetici, offrono agli scienziati un'opportunità unica di studiare la fisica estrema che non può essere replicata sulla Terra. Questi oggetti stellari creano condizioni di alta energia, consentendo la formazione di getti di materia e antimateria, nonché un vento intenso noto come “nebulosa del vento pulsar”. Recentemente, i ricercatori hanno fatto scoperte significative sulla struttura del campo magnetico all’interno di una di queste nebulose.

L'Osservatorio a raggi X Chandra della NASA ha osservato per la prima volta la pulsar PSR B1509-58 nel 2001 e ha scoperto che la nebulosa del vento della pulsar associata, nota anche come MSH 15-52, somigliava a una mano umana. Situata alla base del “palmo” della nebulosa, la pulsar ha incuriosito gli scienziati. Ora, combinando i dati di Chandra e del più recente telescopio a raggi X della NASA, l’Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), i ricercatori hanno svelato le “ossa” del campo magnetico di questa struttura unica.

L'immagine composita mostra le osservazioni di Chandra nei raggi X a bassa energia (arancione), nei raggi X ad alta energia (verde e blu) e le osservazioni di IXPE (viola). La pulsar occupa la regione luminosa alla base del palmo, con le dita che si estendono verso le nubi di raggi X a bassa energia nei resti della supernova che ha dato vita alla pulsar. Inoltre, l’immagine incorpora i dati a infrarossi del Dark Energy Camera Plane Survey per fornire una visione completa di MSH 15-52.

I dati dell'IXPE hanno consentito la creazione della prima mappa del campo magnetico all'interno della nebulosa a forma di mano. Esaminando l'orientamento dei raggi X, gli scienziati possono determinare il campo elettrico, denominato “polarizzazione dei raggi X”, influenzato dal campo magnetico della sorgente di raggi X.

In un’immagine a raggi X aggiuntiva, brevi linee rette rappresentano misurazioni di polarizzazione da IXPE, mappando la direzione del campo magnetico locale. La presenza di misurazioni precise è indicata da barre arancioni, seguite da barre ciano e blu con minore precisione. Queste complesse linee di campo corrispondono al polso, al palmo e alle dita della nebulosa a forma di mano, probabilmente giocando un ruolo nel definire le strutture estese simili a dita.

Sorprendentemente, la quantità di polarizzazione in MSH 15-52 è eccezionalmente elevata, raggiungendo anche il livello massimo previsto dal lavoro teorico. Questa scoperta suggerisce che il campo magnetico all’interno di queste regioni della nebulosa del vento della pulsar è incredibilmente dritto e uniforme, mostrando poca turbolenza.

Una caratteristica interessante di MSH 15-52 è la presenza di un brillante getto di raggi X diretto dalla pulsar verso il polso. Gli ultimi dati IXPE indicano che la polarizzazione all'origine del getto è bassa, probabilmente a causa della presenza di aree turbolente con campi magnetici complessi e intricati associati alla generazione di particelle ad alta energia. Tuttavia, man mano che il getto avanza, le linee del campo magnetico si raddrizzano e diventano più uniformi, determinando un aumento significativo della polarizzazione.

Questi risultati rivoluzionari, dettagliati in un articolo di Roger Romani dell’Università di Stanford e collaboratori, pubblicato su The Astrophysical Journal, fanno luce sulla complessa struttura del campo magnetico all’interno delle nebulose del vento pulsar. Gli sforzi di collaborazione tra la NASA e l’Agenzia Spaziale Italiana, insieme a partner e collaboratori scientifici provenienti da 12 paesi, hanno contribuito a queste affascinanti scoperte. L'IXPE, supervisionato dal Marshall Space Flight Center della NASA a Huntsville, in Alabama, è una testimonianza della cooperazione internazionale nel progresso della nostra comprensione dell'universo.

FAQ:

D: Cosa sono le pulsar?

R: Le pulsar sono stelle di neutroni rotanti con forti campi magnetici.

D: Cos'è una nebulosa di vento pulsar?

R: Una nebulosa di vento pulsar è un vento intenso e getti di materia e antimateria creati da giovani pulsar.

D: Cos'è la polarizzazione dei raggi X?

R: La polarizzazione dei raggi X si riferisce all'orientamento dei campi elettrici nei raggi X, influenzato dal campo magnetico della sorgente di raggi X.